Morena critica a oposición por moratoria constitucional; "no es de extrañarse"

Diputadas y diputados de Morena, criticaron a la coalición de Va por México, por su anuncio de Moratoria constitucional.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la vicecoordinadora del partido guinda en San Lázaro, Aleida Alavez, sostuvo que no le extraña porque PRI, PAN y PRD ya venían bloqueando reformas constitucionales, sin embargo, advirtió que "es muy irresponsable que cancelen casi casi el trabajo legislativo".

"No me extraña lo que dice ese trío de chiflados, ya no podemos confiar en lo que argumenten o en lo que digan porque su estratega también anda desvariando, con ellos no puede haber claridad y es muy irresponsable que cancelen casi casi el trabajo legislativo nada más porque están en su capricho de querer imponerse cuando no tienen la correlación necesaria para esto", declaró.

La legisladora lamentó que se pretenda rechazar todas las reformas constitucionales de tajo, pues "más allá de sus posturas electorales o electoreras", la Cámara de Diputados tiene temas muy importantes que resolver.

"Está el de justicia digital para normarla desde la constitución; está el dictamen de vivienda adecuada para actualizar el concepto a los estándares internacionales de vivienda digna y adecuada; está el tema de igualdad sustantiva para hacer una obligación constitucional que todos los candidatos para ser elegibles cubran con estos requisitos; está la inbargabiidad de los recursos de los adultos mayores que se los están cobrando a lo chino los bancos. Por eso digo que están en la verdadera locura, porque ya solo ven las cosas de manera electoral cuando nosotros estamos obligados a sacar diferentes reformas por mandato", detalló.

Por si parte, el diputado de Morena, Manuel Robles Moreno, consideró que la intención de Va por México de bloquear las reformas constitucionales, "no es nuevo".

"Ya llevan en moratoria constitucional un buen rato. vamos a ver la forma de resolverlo, yo creo que si no entendieron con el resultado electoral, la verdad es que hay un escarmiento, hay un mensaje ahí de los pueblos de México, pues para que ellos reflexionen, porque esta moratoria la traen desde hace mucho tiempo, no es nueva", declaró.

Recordó que la oposición rechazó la reforma eléctrica, con la que aseguró, "se negaron a reconocer la electricidad como un derecho humano".

El diputado aseguró que en ese talante, Morena apelará al voto de consciencia de los legisladores.

"No es un tema nada más de izquierda o de derecha, es un tema de que urge ante esta situación, grave, dramática que estamos viviendo después de una pandemia, pues de cerrar filas como país, más allá de ricos, pobres, o de izquierda, o derecha, pues es un tema de cerrar filas en torno al proyecto de la Cuarta Transformación", concluyó.

