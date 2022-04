Morena aplaza debate de reforma eléctrica y oposición cambia "pijamada" para el sábado

Por mayoría de votos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó posponer el debate de la reforma eléctrica en el pleno hasta el próximo domingo 17 de abril, lo anterior bajo la promesa de no convocar a sesión antes para evitar "albazos".

Así lo informó el Presidente de la Jucopo, Rubén Moreira: "Estamos en contra de que se haya pospuesto el debate, el acuerdo fue a solicitud del Presidente de la Mesa, el diputado Sergio Gutiérrez. El partido que tiene más diputados y sus aliados tiene mayoría, entonces pueden hacerlo, pero también se votó bajo el acuerdo de que no puede haber sesión antes para evitar algún albazo".

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, aseguró que el acuerdo busca seguir "socializando" el dictamen.

"Ha habido solicitudes de que haya una mayor socialización del dictamen que ya está circulando con las adecuaciones que se hicieron. Permitirá socializar y que las y los mexicanos estén empapados del nuevo decreto, por lo que habrá sesión de publicidad el domingo por la mañana, inmediatamente se cierra y se convoca a la sesión para la discusión del proyecto de decreto que contiene la reforma eléctrica", puntualizó.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, advirtió que Morena y sus aliados "están postergando lo inminente".



"Esto es la no aceptación de algo que es inminente, rechazar la reforma eléctrica. Tienen toda una semana para tomar la decisión que ellos quieran, ellos tienen voto ponderado, cambiaron el calendario, adelante, pero nosotros ya verificamos lo que se supone es la concesión de la mayoría para con nosotros, esas supuestas reservas que suben, disque apoyándose en nuestra propuesta, no corresponden con nuestra propuesta. Que la mayoría le haga como quiera, no cuentan con la mayoría y no cuentan con nuestro apoyo en esta reforma eléctrica", aseveró.

Finalmente, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, declaró: “Teníamos un acuerdo por unanimidad en la Jucopo para mañana debatir el tema eléctrico, y Morena y sus aliados nos salen hoy con que quieren que lo votemos el domingo, hemos votado en contra en el bloque Va por México, es una falta de respeto al tiempo de los diputados.

Se aplaza la pijamada

Previamente, las y los diputados del PRI, PAN y PRD comenzaron a llegar con maletas en mano para pernoctar en sus oficinas, para evitar que derivado de las manifestaciones se les impidiera el paso.

A algunos se les observó con almohadas, cobijas, y hasta petates para pasar la noche.

Con el acuerdo, deberán volver a sus hogares, aunque Rubén Moreira adelantó que el sábado en la noche harán lo propio, por lo que "solo cambiamos la pijamada para el sábado".

"Desde el sábado en la noche estaremos aquí nuevamente para evitar que alguien falte. Solo se pospuso la pijamada", bromeó.

El líder priista no descartó que Morena y sus aliados sigan "pateando el bote", debido a que su mayoría se los permite.

"La mayoría tiene muchas posibilidades, o sea, tiene la posibilidad de someter otra vez a votación para posponer, tiene la posibilidad de no hacer quórum, tiene la posibilidad de posponer y declarar recesos, en la práctica legislativa es una prerrogativa, más allá de la ley, que tiene la mayoría", concluyó.

