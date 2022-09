Moreira pide a gobernadores asumir su responsabilidad ante reforma para ampliar fuerzas armadas hasta 2028

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exhortó a los gobernadores y alcaldes del país para que “asuman su responsabilidad que hoy no la están asumiendo” y se pronuncien respecto a la reforma que busca ampliar hasta 2028 a las fuerzas armadas en labores de seguridad.

En entrevista en la sede del Senado, donde se reunió con senadores del PRI, dijo que no busca convencerlos de la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, ya que sólo les expondrá sus argumentos sobre la necesidad de avalar esta reforma.

Dijo que es penoso ver a los gobernadores de Jalisco, Guanajuato o alcaldes como el de Guadalajara diciendo que no tienen fuerza, que no tienen policía civil para enfrentar a la delincuencia, cuando los homicidios son del fuero común.

Ejemplificó con el caso de Chihuahua que tiene 900 policías estatales y la Guardia Nacional tiene 4,500 más el Ejército, lo cual “es una gran irresponsabilidad de ese gobierno”.

“Me llama la atención que hoy estén callados, que no salgan a decir lo que está pasando” porque si no pasa nuestra iniciativa -para extender hasta el 2028 a las fuerzas armadas en labores de seguridad- en 2024 se tendrá una extrema ingobernabilidad en el país”.



Moratoria del PAN y PRD

En otros temas, fue cuestionado sobre la moratoria que decretaron los líderes del PAN y PRD a la Alianza Va por México, ello hasta que el PRI no retire la citada iniciativa.

“No se ha muerto, para nada. Yo vengo de una reunión con ellos” y como en todo tipo de organizaciones que no son lineales, siempre hay puntos que discutir, que platicar.

El ex gobernador de Coahuila, argumentó que la moratoria está contemplada para temas que dañen al país y la iniciativa que presentaron no incurre en ello. “Sólo nos mueve el interés del país”.

rcr