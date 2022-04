El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que la denuncia de Morena contra quienes rechazaron la reforma eléctrica no le intimida, y sostuvo que ésta no pasará, pues es parte de un circo mediático de Mario Delgado.

“Forma parte del show político del circo de Mario Delgado, no va a llegar a ningún lado, lo único que me preocupa es que polarice al país y que pueda poner en riesgo a alguna persona, pero es parte de su circo”, puntualizó en entrevista con medios de comunicación.

El líder priista señaló que el tema de la querella por traición a la patria, no alterará los ánimos de las bancadas opositoras.

“Aquí venimos a hacer cosas serias, a buscar respeto, de repente suben los ánimos, pero uno apuesta a que las cosas bajen, y en el caso de Mario Delgado está en un espiral en el que por su falta de pericia política no concibe acuerdos, entonces trata de proyectarse hacia afuera, y en el caso de la (reforma) eléctrica nuestro voto no fue producto de posiciones irreductibles, fue producto de que no estaban bien las cosas”, detalló.

Moreira insistió en que Mario Delgado es el peor activo de Morena y el mejor activo de la oposición, pues es un mal político que solo está afectando a su partido.

“Mario Delgado es el mejor activo de Va por México, todos los días sale dice una tontera, nosotros no queremos que lo corran de Morena porque el día que lo corran vamos a tener problemas, igual y consiguen a uno que sí sea bueno”, concluyó.

