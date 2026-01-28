Más Información
Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice
Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se solidarizó con los periodistas agredidos en Campeche.
El lunes, EL UNIVERSAL publicó que periodistas, exrectores, policías y ciudadanos que han utilizado botargas o máscaras de políticos en tiempos de carnaval han sido acosados, hostigados y denunciados por la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, quien no permite ninguna clase de crítica o cuestionamiento.
Monreal dijo que se debe defender la libertad de expresión, de manifestación, de ideas, la libertad de imprenta y de reunión.
“Son garantías individuales que no se pueden socavar o conculcar, por eso mi solidaridad plena con todos los periodistas que sufren agresiones, persecuciones, procesos penales, mi solidaridad plena. No debe de incomodarnos en que una nota nos investigue o nos cuestione, o exhiba excesos o conductas irregulares”, expresó.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]