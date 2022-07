Monreal. Revelaciones de la UIF sobre Peña Nieto afectan la presunción de inocencia

Tras la revelación que hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, sobre presuntos movimientos financieros ilegales que involucrarían al expresidente Enrique Peña Nieto, el líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que el gobierno federal no debe violar el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Soy maestro universitario, doy clases en la UNAM y enseño a mis alumnos que nadie puede juzgar sin pruebas y que ningún mexicano puede ser estigmatizado como delincuente si no tiene el ministerio público, el fiscal y el juez, pruebas suficientes para condenarlo”, expresó.

En entrevista, Monreal Ávila remarcó que quienes integran el Movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador han sido perseguidos y “sobre nosotros se construyeron expedientes falsos; ahora no podemos hacer lo mismo una vez que la gente nos dio la confianza y sus votos, ahora tenemos que actuar con rectitud y aplicar estrictamente la ley al caso”.

Sostuvo que las autoridades están obligadas a proteger la presunción de inocencia y en su caso, esperar que un juez determine si hay elementos o no para proceder penalmente.

Por ello, el senador morenista hizo un llamado a “actuar con rectitud y aplicar estrictamente la ley al caso concreto. Por eso no me sumo a climas de linchamiento ni a climas de vendettas políticas en contra de persona alguna, y sí me someto y me apego estrictamente al derecho y a las pruebas que existan sobre personas políticamente expuestas, (…) y me alejo de cualquier intento de persecución contra el expresidente de la República y contra cualquier persona a la que se le persiga”.

“Yo estoy en contra porque nosotros no luchamos para eso luchamos para la aplicación estricta de la ley y el derecho”, enfatizó.

El legislador zacatecano confió en que esta indagatoria contra el expresidente Peña Nieto no sea el inicio de la guerra por el gobierno del Estado de México.

“Que ojalá y no, que no es así como debemos convencer a los ciudadanos del Estado de México, no lo necesitamos. Creo que en el Estado de México el Presidente de la República tiene una alta aceptación y Morena ha hecho su trabajo. Hay que ir a contiendas, donde la ciudadanía participe y vote, y no a campañas que puedan generar desprestigios, persecuciones o vendettas. Yo no coincido en eso y por eso quien sea nunca voy a estar de acuerdo en que se use a la justicia como un instrumento político o que se judicialice la política o que se politice la justicia”, enfatizó.

