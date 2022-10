Monreal recrimina a dirigentes de Morena no haberse presentado en funeral de senador fallecido en accidente

Sin mencionarlos por su nombre, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reprochó la ausencia de Mario Delgado, presidente de su partido; de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y de legisladores, en el sepelio del senador Faustino López Vargas, que murió el pasado sábado en un accidente carretero cuando se dirigía a Zacatecas.

Entrevistado en Tamaulipas, donde acompañó a la familia del legislador y su esposa fallecidos, Monreal Ávila lamentó que el poder “deshumanice” a las personas.

“Me causa mucha tristeza no ver a donde formó toda su vida, su partido, sus dirigentes nacionales, no ver al gobierno que él construyó, no ver a legisladores incluso. Me da mucha tristeza porque el poder deshumaniza. Yo no soy así y ojalá y muchos de los que nos dedicamos al sector público no seamos así, aunque sea la condición humana”, enfatizó.

Al criticar que ya haya quienes se estén postulando para competir por el escaño que quedó vacante en el Senado con el deceso del senador López Vargas, el líder de la bancada de Morena condenó que ya se esté pensando en quien será el nuevo senador.

"No hay que zopilotear, no lo merece, hay que esperar al menos el novenario y respetar a un buen ser humano. (…) No debemos zopilotear, ahorita lo que tenemos que hacer es acompañar a su familia. ¿Quién se va a encargar de sus diez hijos? ¿Quién se va a encargar de la niña de nueve años? ¿Quién se va a encargar de sus otros hijos?, no estar pensando en quién va a ser el senador", recriminó.

Ricardo Monreal afirmó que recordará con mucho cariño y mucho aprecio al senador tamaulipeco, que dijo, deja un gran legado, pues era un gran hombre, un gran profesionista, un buen político, una gente que no va a haber en mucho tiempo en Tamaulipas, porque era muy entregado a su trabajo y muy entregado a su gente y a su estado; un buen tamaulipeco”.

