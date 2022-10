Monreal pide a grupos de simpatizantes no violar la ley en apoyo a sus aspiraciones presidenciales

Luego del surgimiento de las Redes Monrealistas de la Reconciliación por México, el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que se trata de una expresión de muchos simpatizantes que respaldan sus aspiraciones presidenciales, pero que se conducirán sin violar la ley electoral.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que después de que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador lo incluyó entre los aspirantes a sucederlo, mucha gente se ha organizado en estados y municipios de todo el país para impulsar su candidatura en un movimiento que ha surgido “con mucha fuerza”.

“Hay ya grupos por la reconciliación, comités por reconciliación. Se los agradezco mucho, vamos a cuidar que no se viole la ley, lo único que les pido es que actuemos conforme a la ley pero hay mucha gente que luego del anuncio que el Presidente hiciera de que era un aspirante legítimo a sucederlo, en los estados y municipios se ha estado promoviendo la participación ciudadana de escuchar y de poder apoyar en su momento, cuando lleguen los tiempos legales”, remarcó.

Destacó que una vez que el Presidente “ha mencionado que tengo la posibilidad de sucederlo, la gente ha perdido cualquier circunstancia de recato, de cuidado, y ha dicho que irá con nosotros una vez llegado el momento para el inicio formal de acuerdo con la ley en este proceso electoral”.

Lee también: En 2024 no permitiremos elección de Estado ni la intromisión de servidores del Bienestar: Beatriz Paredes

El líder de Morena en el Senado aseguró que sí existe un camino “monrealista” porque él tiene la experiencia y la capacidad para resolver los problemas del país.

“Hay un camino monrealista, estamos con mucho interés, mucho entusiasmo, muchas ganas porque México atraviesa por etapas difíciles y se va a enfrentar a problemas difíciles y necesitamos reconciliación para poder enfrentarlos con éxito. Yo estoy preparado para los grandes desafíos, estoy preparado para enfrentar estos problemas que veo que en México se van a presentar muy pronto, y que no podemos confiarnos ni tampoco dividirnos o confrontarnos en un momento clave por la nación”, expresó.

Monreal Ávila resaltó que está en la elaboración de un plan de gobierno que “prácticamente ya está concluido, un plan de gobierno para la reconciliación nacional y ahí habló sobre todos estos temas y obviamente escucho a todos los compañeros que se están pronunciando para poder atenderlos y coincidir en lo fundamental, que es la renovación en el 2024 para suceder al Presidente López Obrador”.

Aunque no ha vuelto a reunirse con el mandatario desde hace más de un año, el senador Ricardo Monreal se dice tranquilo de que lo haya mencionado entre los aspirantes presidenciales.

“El hecho de que él haya dicho la semana pasada que tengo la aspiración legítima y que estoy contemplado dentro de los sucesores me da tranquilidad, pero no lo he visto y voy a seguir caminando como lo están haciendo los otros tres compañeros a los que él llama hermanos; pero yo estoy tranquilo y le tengo respeto al Presidente, no me voy a confrontar con él. Lo único que estoy haciendo es profundizar la vida democrática del país y aspirar a que este país siga prosperando y enfrente con éxito los grandes problemas nacionales que están en puerta”, sostuvo.

Lee también: "México está por conocer al mejor PRI de todos los tiempos": "Alito" Moreno

Aunque señaló que todavía no existe piso parejo para la contienda interna en Morena, el legislador zacatecano anunció que pedirá a la dirigencia del partido que pueda establecer las bases y reglas claras “para que todos nos sometamos a ellas y no se viole un principio de neutralidad y equidad en el gobierno, esta neutralidad que deben de asumir los funcionarios públicos, gobernadores, presidentes municipales, para que dejen que la población sea quien decida el destino y el futuro de nuestra patria”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rmlgv