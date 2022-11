Monreal. Niega que vaya a ser “Caballo de Troya”, para quitarle votos a la oposición en 2024

El senador Ricardo Monreal Ávila negó que se vaya a convertir en un “Caballo de Troya” para dividir a la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, como lo señalan algunas versiones difundidas en redes sociales.

En entrevista en el medio tiempo del partido México-Polonia, que siguió en el Senado, el líder de la bancada de Morena afirmó que son “conjeturas falsas” las que lo ubican como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) para restarle votos a la alianza opositora.

“Hay conjeturas de mucha gente, hay en las redes descalificaciones, que si voy a jugar un papel frente a la oposición, si voy a unir a la oposición, si voy a ser el ‘Caballo de Troya’ de la oposición, si ya hay acuerdos con el presidente para irme a MC y desde ahí dividir a la oposición.

“Todo eso es falso, son conjeturas falsas que no conocen mi historia. Mi historia es muy clara de conocerla. Lo mismo me decían cuando era candidato del PRD (a la gubernatura de Zacatecas), que habría de ser solo comparsa del presidente. Competí y les ganamos y nunca volví al PRI.

Lo mismo les digo ahora, las conjeturas que han hecho son falsas, soy un hombre honesto, el día que decida lo voy a hacer con toda autoridad”, enfatizó.

Ricardo Monreal aseguró que nunca se prestaría a una farsa para lastimar a la oposición y recordó que ha militado en el PRI, en el PRD, en MC y ahora en Morena y siempre ha actuado con rectitud, por lo que presumió que tiene muchos amigos en los partidos opositores.

“Tengo muchos amigos ahí y deseo que haya una unidad de la oposición para que (la elección presidencial de 2024) sea una contienda equilibrada, una competencia realmente atractiva para la población. Esa es la democracia, pero nunca me prestaré a denostar a la oposición, y nunca me prestaré a componendas y menos voy a prestarme a actitudes que lesionen a la oposición, no voy a actuar con mezquindad”, puntualizó.

