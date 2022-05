Monreal llama al Poder Judicial a liberar a personas sin sentencia tras 2 años en prisión

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación a liberar a todas las personas, mujeres y hombres, que no hayan recibido una sentencia después de dos años de estar en prisión preventiva oficiosa, como lo establece la Constitución Política.

El coordinador de Morena en el Senado sostuvo que no es un tema de buena voluntad del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, sino de respetar la Carta Magna, que “es muy clara y si no se cumple es porque jueces, magistrados y ministros han incurrido en una omisión con todas las personas que se encuentran en esa situación”.

“El exhorto al Poder Judicial Federal es que debe de contemplar a todos, hombres y mujeres, que estén en la condición de que tengan dos años sometidos a proceso y no se les ha concluido su expediente y su proceso.



"Debe de dictárseles libertad inmediata, incluyendo a todos, hasta a quienes han sido servidoras públicas en el pasado”, expresó el legislador, cuestionado sobre el caso particular de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que lleva más de tres años en presión sin que se le dicte sentencia.

“Si cumplieron sus dos años, aunque tengan abogados particulares, debe de cumplirse con la Constitución, incluyendo todos, dije”, subrayó.

Ricardo Monreal insistió en que no se trata de un tema de buena voluntad del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No es una invención, no es que sea muy generosa la Corte, eso es lo que hay que hacer respetar, y eso es el exhorto que enviamos al Poder Judicial Federal, porque eso no es una generosidad sino es una obligación constitucional de jueces, magistrados y ministros, porque no se puede prolongar el ejercicio judicial, y si se ha cumplido este término y no se ha pronunciado sentencia, el imputado debe de ser inmediatamente puesto en libertad”, recalcó.

