Monreal. Exige no ser excluido de la contienda por la candidatura presidencial

El senador Ricardo Monreal exigió que se respete su derecho a aspirar legítimamente a la Presidencia de la República y no se le excluya de la competencia, aunque no pertenezca al “club de señalados” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado advirtió que al igual que el mandatario pide que todos los países de América Latina sean invitados a la Cumbre de las Américas, él demanda no ser excluido del proceso de selección de la candidata o candidato de Morena en las elecciones de 2024.

“Yo creo que tiene razón (el presidente) cuando habla sobre la Cumbre y también sobre su club de señalados. Yo creo que ninguna persona, como él lo dice, tiene el derecho de excluir a nadie, ni en las cumbres, en los foros ni en los procedimientos (…) y yo voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha a lograr una aspiración legítima que me asiste la razón histórica, la razón moral, y yo quiero preguntar por qué se impediría mi participación, si tengo 25 años luchando con el Presidente, al lado del Presidente”, sentenció.

El senador Monreal Ávila sostuvo que nadie puede decirle que no fue fundador de Morena y que no estuvo en la calle promoviendo la formación de esa institución política.

“¿Quién nos puede regatear el que hemos sido perseguidos en distintas épocas por luchar por Morena, y que ahora simplemente creo que la libertad y la democracia deben imperar en Morena, que debemos cuidar que el procedimiento sea democrático; aunque algunos creen que soy ingenuo, sí sueño con que sea democrático, aunque no lo esté siendo, pero mi lucha siempre ha sido adversa”.

Luego de que no ha sido mencionado por el presidente López Obrador entre las “corcholatas” que podrían competir para abanderar a Morena en las elecciones presidenciales de 2024, Ricardo Monreal recordó que nunca ha sido cobijado o promovido por los “poderosos” o por el Gobierno, ni por las nomenclaturas políticas. “Siempre, quien me ha cobijado, impulsado, es la gente del pueblo y a ellos me someto. Por eso voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha y voy a seguir hasta el final en una aspiración legítima que no es una ambición vulgar”, subrayó.

