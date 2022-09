Mis adversarios quieren más muertos para que fracase la 4T: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este jueves que sus adversarios desean que hayan más muertos por homicidios dolosos, para que al país le vaya mal y fracase su proceso de transformación, pero afirmó que al día de hoy no han podido.

En respuesta al periodista Jorge Ramos, quien afirmó en conferencia de prensa que el actual sexenio es el más violento, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que sus opositores deseaban también que hubiera más mexicanos muertos con la llegada de la pandemia del Covid-19.

“Nadie quiere muertos”, dijo el presentador de noticias.

“No, no, sí hay quienes quieren muertos ¿Cómo no? Mis adversarios, nuestros adversarios los que no quieren la transformación quisieran muertos, los deseaban en la pandemia y los desean también en seguridad y desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros”, replicó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: “¿Sabes por qué? Aunque sea irracional, porque están muy ofendidos, porque se sentían dueños de México y se dedicaban -que esa es la otra delincuencia, porque aquí estamos hablando de la delincuencia, vamos a decir, organizada - pero en México hizo mucho daño y sigue haciendo también mucho daño, la delincuencia de cuello blanco, los que se han dedicado a saquear, a robar al país.

“Ellos son los que quieren que nos vaya mal para que fracase nuestro proceso de transformación. Nada más que hasta ahora, hasta el día de hoy, no han podido, con toda su campaña en contra, todos los medios de información convencionales que antes se dedican a aplaudir, a quemar incienso a los gobernantes”, acusó.

