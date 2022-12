"Mienten como respiran": AMLO acusa invento sobre dejar el Padrón Electoral en manos de Segob

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es un invento, igual que lo de la magia negra, que en su iniciativa de reforma a las leyes secundarias electorales -que se presentará este martes- se contemple que el Padrón Electotal esté en manos de la Secretaría de Gobernación.

“Nada, eso es un invento, eso es como la magia negra, ni por aquí me pasó nunca, pero son muy cretinos, mienten como respiran y cínicos pues, es la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna o calumnia porque algo queda”.

La dirigencia nacional PAN, que encabeza Marko Cortés, acusó que es “de enorme riesgo, ilegal y anticonstitucional” que el presidente López Obrador pretenda tomar el control del padrón electoral a través de la Secretaría de Gobernación. “Con esto solo demuestra que quiere manipular las elecciones para convertirse en el poder detrás del trono, y que tiene el mismo sueño que Echeverría y Salinas”, dijo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo explicó que en la ley secundaria propondrán algunos ajustes como el reducir el presupuesto del INE y evitar los fraudes electorales.

“Ahí vamos a llevar a cabo algunos ajustes, hay cosas que no se pueden más que con reforma constitucional, por ejemplo lo que estamos proponiendo, es la reducción del presupuesto para los partidos, y no se puede, no se puede que en vez de 500 hay 300, no podemos”.

El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández dijo que mañana se enviará las reformas a las leyes secundarias en materia electoral.

“En el transcurso de la mañana, hay sesión entendemos sesión doble, a las 11 y a las cinco de la tarde, así que debe de estarlo recibiendo el congreso en el transcurso de la mañana”.

