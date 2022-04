"Mi puesto en el TEPJF es por méritos propios": Ana Cecilia López Dávila

Sr. Director:

En términos del artículo 6° constitucional, hago uso de mi derecho de réplica para referirme a las alusiones que el editorialista Salvador García Soto hace sobre mí, en las notas indiscretas de su columna Serpientes y Escaleras, del 2 de abril del 2022.

En la que, como mujer profesionista, me juzga y evalúa en función de terceras personas. Sobre mi trayectoria, aclaro que antes de ser Subsecretaria General de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF, fui Secretaria de Estudio y Cuenta y no asesora, como Soto sostiene.

De hecho, he formado una carrera judicial y técnica en el Tribunal, por méritos propios, en la que he tenido el honor de colaborar con diversas magistradas y magistrados.

Una sencilla consulta en el buscador de sentencias del Tribunal muestra que mi nombre aparece, en alguna calidad de servidora judicial, en 454 sentencias.

Respecto a laborar en el mismo lugar que mi esposo, aclaro lo siguiente:

1) Entré a trabajar al Tribunal Electoral en el 2010, aun como estudiante de la licenciatura en Derecho;

2) Ahí conocí a mi esposo, con quien me casé en el 2014. Nunca he dependido de él y jamás hemos trabajado juntos;

y 3) La reciente reforma del Poder Judicial de la Federación no prohíbe que esposos laboren en el mismo órgano, en cargos diversos en los que no dependen uno de otro, ya que eso no es nepotismo.

La atención a los detalles, incluso con la intención de descalificar, es importante. Tener una carrera exitosa como funcionaria judicial, esposa y madre sería más fácil si dejaran de adjudicarle nuestros logros a nuestros esposos y jefes. Romper la desigualdad histórica y estructural es responsabilidad de todos y todas.

Le agradezco su atención, así como la pronta publicación de esta aclaración, en términos del artículo 6°, de la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

ANA CECILIA LÓPEZ DÁVILA

Subsecretaria General de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF