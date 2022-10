México y EU trabajan en plan bilateral en materia de energías limpias: AMLO

Guaymas, Sonora.- Tras la reunión que sostuvo ayer con John Kerry, enviado Presidencial Especial para el Clima de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ambos países trabajan en un plan de generación de energías limpias, con el cual se busca que sea firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden en su próxima visita a México en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizaría en diciembre.

Adelantó que este plan será presentado por ambos países en la próxima reunión de la COP 27 que se llevará a cabo en Egipto el próximo mes.

Detalló que ya trabajan el gobernador Alfonso Durazo, el canciller Marcelo Ebrard, las secretarías de Energía (Sener), Rocío Nahle; de Economía (SE), Raquel Buenrostro, así como los titular del CFE, Manuel Bartlett, y de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

En reunión con medios, tras encabezar la ceremonia de restitución de tierras para el pueblo yaqui, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que en la reunión con Kerry no hubo ningún reclamo a su gobierno por parte del gobierno estadounidense.

“Fue muy bueno el encuentro con el señor Kerry, representante del presidente Biden para la protección del medio ambiente y el cambio climático. Él se fue muy contento, porque en México estamos avanzando en la generación de energías renovables, limpias (…) Él está muy contento, es la quinta vez que visita México y se habló incluso de la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral con este propósito ahora que va a visitarnos el presidente Biden, o sea que van a trabajar Alfonso, Marcelo, Bartlett, Rocío Nahle, Octavio Romero y otros, la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, van a trabajar para la elaboración del plan conjunto global sobre energía y en especial Plan Sonora".

- “¿Lo firmaría en esa fecha?, se le preguntó.

- “Lo estamos viendo, se hizo el planteamiento y se está analizando, pero sí es muy probable que en la próxima visita del presidente Biden firmemos ya un plan bilateral en esta materia".

- “¿Hay un plazo Presidente para este plan que comentó de inversiones para fortalecer las energías?”, se le siguió cuestionando.

- “En un mes es la presentación en Egipto del plan (COP27) y luego se va a seguir trabajando con el gobierno de Estados Unidos, y ya sea en diciembre, que cumplimos 200 años Estados Unidos. El 12 de diciembre se cumplen 200 años alrededor de esa fecha porque no se puede mezclar lo religioso con lo cívico, además es el día de la Virgen de Guadalupe y hay que ser muy respetuosos. Alrededor de esa fecha en aquel entonces firmaron el inicio de las relaciones un 12 de diciembre de 1822, se cumplen 200 años. Entonces quedamos en reunirnos”.

- “¿Hubo algún reclamo por parte del gobierno estadounidense?”, se le preguntó.

- “No, no, no, no, no, Las relaciones con el gobierno de Estados Unidos están muy bien, no tenemos diferencias ni en lo económico ni en lo comercial ni en lo político y tenemos una relación no solo institucional y de buena vecindad con Estados Unidos, una buena relación de amistad entre nuestros pueblos si no hay amistas y respeto y afecto por el presidente Biden”, dijo.

