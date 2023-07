Adán Augusto López Hernández aseguró que “México va por buen camino, por camino seguro, pero hay que seguir pavimentándolo”. En Tlalnepantla, Estado de México, donde se declaró “orgullosamente Morena”, garantizó a sus seguidores que “no les vamos a fallar porque estamos hechos de la misma madera que Andrés Manuel López Obrador, que sí le cumple al pueblo”.

En la plaza Gustavo Baz, el político tabasqueño dijo que Morena “es un fenómeno popular” que se debe y es de todos los mexicanos, y subrayó que su partido, hace apenas seis años, “era solo un sueño que ustedes hicieron posible: Nunca antes, en ninguna parte del mundo, un partido con tan pocos años de vida había ganado la Presidencia de la República”.

Recalcó que al pueblo no se le puede fallar, como no lo ha hecho el presidente López Obrador y como no la hará la continuidad con el cambio que representa el movimiento de la 4T.

De gira por el Estado de México, en su décimo cuarto día de recorrido por el país, Adán Augusto advirtió que es necesario el respaldo de los mexicanos a ese proyecto “porque la Cuarta Transformación va a seguir por muchos años más”.

Sostuvo que los programas sociales van a continuar y se van a fortalecer, especialmente la Pensión Universal para Adultos Mayores, “porque nosotros sí queremos a nuestros viejitos” y “va a haber justicia social; va a haber médicos, hospitales y medicinas gratuitos”.

El extitular de la Secretaría de Gobernación criticó al gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México, pero también a las autoridades municipales de Morena en Ecatepec, responsables de la mayor parte de las luminarias.

“No es posible que en zonas de Ecatepec haya un solo foco en 400 u 800 metros y quién sabe si sirva. Cómo no van a asaltar a nuestras hijas. Esto va a cambiar. La transformación ya llegó a Ecatepec y al Estado de México con Delfina Gómez”, afirmó.







