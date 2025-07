Después de que este jueves México y Estados Unidos firmaron el Memorando de Entendimiento sobre la Atención Sanitaria y Ambiental en la Región Tijuana–San Diego, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, aseguró que ambos países tienen mecanismos de diálogo permanente para revisar temas como los lanzamientos de Space X, propiedad de Elon Musk, cuya “basura espacial” ha caído en playas de Tamaulipas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 25 de julio en Palacio Nacional, Bárcena comentó que ambos países tienen desafíos, como contaminación del aire, del suelo y de las aguas.

“Lo que ayer se confirma es que tenemos mecanismos con Estados Unidos, México y Estados Unidos, que ayer se consolidaron. Tenemos mecanismos de diálogo permanente ahorita resolvimos el problema; estamos planteando la resolución total del problema de saneamiento del agua de Tijuana (....).

“Pero eso no obsta porque no surja algún otro tema que debamos tratar, por ejemplo en Tamaulipas, por decir algo. Ayer también yo le planteé el tema de Space X al administrador de la EPA, porque ellos también otorgan ciertos permisos a los lanzamientos de Space X, no son los únicos, y hablamos de eso cómo podemos hablarlo de manera conjunta, de manera colaborativa (...).

“Ellos tienen mucha experiencia en algo que a nosotros nos interesa mucho, que es la reducción de trámites, es interesantísimo como vimos, que los tres países, en este caso Canadá, Estados Unidos y México; queremos reducir la tramitología”, dijo la titular de Medio Ambiente.

