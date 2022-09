Mejor que el Ejército esté construyendo aeropuertos a que esté masacrando al pueblo como antes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es una invención de su parte el que el Ejército esté apoyando a la construcción de obras, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el Tren Maya, pues afirmó que está en su ley interna y manifestó que es mejor que esté construyendo aeropuertos a estar recibiendo órdenes para masacrar al pueblo, como ocurría en el pasado.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que se apoya en las Fuerzas Armadas para la construcción de obras pues, afirmó, cuando llegó a la Presidencia encontró que no hay capacidad para llevar a cabo obras porque la mayorías de las empresas nacionales y extranjeras se echaron a perder por la corrupción.

“No fue una invención de mí parte el que nos ayudaran a la construcción de obras, que han sido un gran apoyo en el proceso de transformación, está en sus leyes, y así como están defendiendo y garantizar la seguridad al interior y ayudar a la gente en caso de tragedias como lo hacen con el Plan DN-III, son los primero en llegar cuando hay inundaciones, temblores.

“Hay una función en la ley interna del Ejército que es la contribución al desarrollo del país y esa no se aplicaba. Cuando llegamos nosotros, ¿qué me encuentro? Pues que no hay capacidad de ejecución de obras, porque la mayoría de las empresas las habían echado a perder, empresas nacionales y extranjeras, corrompidas.

Entonces cómo hacemos un tren, el Tren Maya, que va significar hacer en cinco años lo que les llevó a los españoles hacerlo en 20 y con el apoyo de los militares, de los ingenieros militares o el Aeropuerto. ¿Dos años y medio un aeropuerto? El mejor aeropuerto de América Latina? ¡Cómo les molesta eso!

¿Qué hace el Ejército haciendo un aeropuertos? Pues es mejor que esté recibiendo órdenes para masacrar al pueblo como era antes o que les estén diciendo como era antes: “Tú has tu trabajo, reprime y nosotros nos encargamos de los derechos humanos y ahí no había nadie que cuestionara”, acusó.



