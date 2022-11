Mejía Berdeja convoca a Coahuila a defender proyecto de transformación en marcha pro AMLO

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y aspirante a coordinar los Comités de defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila llamó a los mexicanos a salir a las calles a manifestar su apoyo a su proyecto y al del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que Morena definiera a quienes competirán por la candidatura al gobierno de Coahuila, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, llamó a los habitantes de ese estado a salir a las calles para apoyar su proyecto rumbo a la gubernatura, asegurando que él es “la única oposición real, combativa, inquebrantable, incorruptible en contra del moreirato”.

El aspirante convocó a los simpatizantes de la 4T a activarse y permanecer en ese estado en defensa del proyecto de transformación, en el marco de la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador a salir a las calles el próximo 27 de noviembre con motivo de la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno.

El funcionario aprovechó para pedir a sus simpatizantes a manifestarse en todos los municipios de Coahuila en favor de su postulación para la coordinación de los comunes de defensa de la Cuarta Transformación y aprovechar para continuar defendiendo “en el territorio y en las redes sociales” el proyecto del presidente López Obrador.

Ricardo Mejía acusó a la oposición de escudarse en la defensa del INE para articular un movimiento que se oponga a los apoyos del gobierno de la 4T para “los adultos mayores, las obras de infraestructura, históricas, que se están desarrollando, el combate a la corrupción, el combate a los privilegios fiscales”, asegurando que “eso es lo que no les gusta”.

Sobre la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, el funcionario federal indicó que nadie quiere desaparecer al INE, “lo único que se quiere es que ya no se repartan las consejerías como botín de los partidos políticos, que se gaste menos en los partidos políticos, que hayan consejeros que realmente representen a la ciudadanía y no a las cúpulas partidistas” y reiteró, “eso es lo que no les gusta”.

También afirmó que en el caso de Coahuila la batalla es combatir “al moreirato corrupto y depredador” citando a Ruben Moreira, Manuel Riquelme, Manolo Jiménez y “todas sus comparsas”, como parte de ese grupo, “son tan corruptos que, por ejemplo, al PAN lo acabaron engullendo”, agregó.

Para concluir su mensaje, el aspirante a candidato hizo un llamado a la activación en favor del proyecto de transformación “todos a la batalla por la Cuarta Transformación y por el proyecto del presidente Andres Manuel López Obrador”.

rmlgv