Médicos pasantes: “Me solicitaba cuidar a sus hijos o invitarla”

Para liberar las prácticas profesionales de Sofía, la doctora encargada de su área le pidió varias veces pagar los desayunos de todas las enfermeras, evaluar exámenes o cuidar a sus hijos mientras atendía consultas.

Ella aceptó porque no quería perder la oportunidad de conseguir un trabajo en la clínica privada donde fue residente, pues los sueldos y prestaciones son buenos, pero pese a sus esfuerzos no logró conseguir una plaza.

Los malos tratos iniciaron cuando la doctora le planteó por primera vez cuidar a sus hijos, a cambio, le ofreció entrar a una cirugía, cuestión que era muy importante para la médica, pues le brinda experiencia laboral.

“No te niego que tuve la oportunidad de adquirir más experiencia, pero ¿por qué tendría una estudiante que realizar favores no académicos a cambio de la enseñanza que su superior tiene como deber darle?”, cuestiona.

Empezó como una broma que ella invitara los tamales y café, más adelante, los auxiliares de la doctora estaban avisados de que tendrían que pedirle a la chica cooperar con el dinero de su desayuno.

Sofía cambió pañales del hijo menor de la doctora, llevó a revisar su coche al mecánico, le invitó desde pan hasta comidas corridas a los auxiliares y evaluó actividades académicas que su superiora solicitaba a alumnos de otra escuela con tal de recibir ayuda extra.

“Pero una enfermera a la que nunca le cayó bien la doctora me dijo que no era la primera vez y que cuando se trataba de hombres [practicantes] incluso les pedía que la llevaran a cenar, entre otros favores que a mí no me consta fueran sexuales, pero se rumoraba”, relata.