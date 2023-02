"Me dio mucho gusto la carta": AMLO celebra deslinde de Cárdenas de Mexicolectivo

Al manifestar que “me dio mucho gusto la carta del ingeniero”, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se haya deslindando del grupo Mexicolectivo y aseguró que sigue estimando y respetando al excandidato presidencial.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo afirmó que desconocía que el ingeniero Cárdenas ya había informado a Mexicolectivo que él no se incorporaba y aseguró que él no había incorporado en el grupo de moderados “que en realidad son conservadores”.

“A mí me dio mucho gusto la carta del ingeniero, no sabía pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieran manejando. Entonces cuando me preguntan, pues yo respondí la manera de cómo saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya declarado”.

“¿Se retracta usted de lo que declaro ayer?”, se le preguntó.

“Es que de todas maneras no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conversadores, porque ayer hablé de lo que decía Melchor Ocampo que lo moderados que no son más que conservadores más despiertos, más audaces, más simuladores, entonces son los intelectuales y los periodistas famosos que se disfrazaron de independientes, pero eran más conservadores que Lucas Alamán.

“Celebro mucho que se haya deslindando el ingeniero Cárdenas y como lo expresa, que haya debate y lo va a seguir habiendo, pero que no quieran engañar al pueblo diciendo que hay una dictadura, hay una tiranía, no hay democracia, o que quiere, ¿cómo es que le atribuyen a Adán que dijo? `destazar la democracia´”.

“¿Entonces sigue siendo buena la relación con el ingeniero?”, se le siguió cuestionando.

“Sí, yo lo estimo mucho, pero además lo respeto, porque es precursor del movimiento democrático. Nosotros llegamos a la Presidencia para impulsar una transformación, la cuarta transformación, con el apoyo de millones de mexicanos, esto no es asunto de un solo hombre, somos millones”.

Ayer, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador afirmó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pasó a ser parte de sus adversarios al asumir los planteamientos de la plataforma “Colectivo por México”, pues aseguró que ante el momento que vive el país “es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más”

Afirmó que los integrantes de “Colectivo por México” tienen todo su derecho de manifestarse, pero los acusó de estar en contra de su gobierno, y calificó a la reciente plataforma como “una especie de ala moderada del bloque conservador”.

Horas más tarde, el ingeniero Cárdenas informó que no participará en Mexicolectivo por “consideraciones de carácter político”, tras ausentarse de la presentación este lunes.

En una carta, dijo que ha tenido conocimiento del documento “Punto de partida”, pero en ningún momento ha sido convocante ni ha participado en su formulación.

“En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más”, expuso.

