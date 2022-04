Marko Cortés: podemos percibir aires de democracia

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, descarta que por rechazar la reforma eléctrica sean traidores a la patria y asegura que, por el contrario, son demócratas, mientras que los traidores son quienes pertenecen al partido en el poder.

En entrevista con EL UNIVERSAL agrega que el freno a la iniciativa presidencial “es el segundo gran revés” a esta administración; el primero fue la revocación de mandato, y adelanta que la reforma electoral y la de la Guardia Nacional correrán el mismo destino que la eléctrica.

Se dice listo para las elecciones presidenciales de 2024, “donde no estamos ganando, estamos creciendo”.

¿Cómo queda el Presidente y el gobierno tras el rechazo a la reforma?

—Lo que se hizo ayer fue ganar el debate, ganar la votación y consolidar la coalición, es el primer gran revés legis-lativo que tiene el gobierno morenista y el segundo gran revés político.

El primero fue su autogol de la consulta de revocación de mandato y el segundo es su obsesión de llevar al sector energético a los años 60 del siglo pasado. Podemos percibir aires más democráticos, con mayor equilibrio para el país, lo que nos anima para seguir construyendo.

Andrés Manuel López Obrador los llama traidores. ¿Qué responden?

—Traidor a la patria es quien está ahuyentando todos los días la inversión con sus acciones y declaraciones, porque al alejar la inversión, lo hace con el empleo para la gente; es quien deja a las mujeres sin estancias infantiles y sin escuelas de tiempo completo, es quien les quita el Seguro Popular.

Traidor a la patria es quien genera mayores niveles de pobreza y los peores niveles de violencia e inseguridad. No por no coincidir con una iniciativa presidencial se puede decir que somos traidores a la patria. Somos demócratas que hicimos que la voz de los mexicanos que ven con preocupación que las cosas no van bien, se escuchara y sintiera en San Lázaro.

¿Las reformas electoral y de la Guardia Nacional sufrirán el mismo destino que la eléctrica?

—La reforma electoral que impulsa Morena es autócrata, nosotros queremos tener en México un modelo democrático, con un árbitro electoral auténtico y genuino, sin consejeros electorales en campaña, aliándose a los partidos políticos para conseguir el voto popular.

Vamos a impulsar una reforma constitucional en la que haya segunda vuelta electoral, para que quien sea presidente en 2024 tenga el mayor respaldo posible, y que elimine la sobrerrepresentación de 8% permitido actualmente por la Constitución.

Sobre la reforma de la Guardia Nacional, no vamos con la militarización del país; queremos que se fortalezcan las policías civiles, como ocurre con las naciones democráticas en el mundo.

¿Cómo está la oposición de cara a los temas legis-lativos y las elecciones de este año y 2024?

—Te puedo decir que donde no estamos ganando, estamos creciendo, listos para las elecciones de 2022, con mucho ánimo para 2023 y entendiendo el momento histórico de México para 2024 y corregir el rumbo.