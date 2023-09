El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, lamentó lo que calificó de autoritarismo del presidente Andrés Manuel López Obrador al excluir de las ceremonias y festejos patrios a los poderes Judicial y Legislativo.

Luego de que el mandatario informó que no invitaría a los representantes del Poder Judicial a la ceremonia del Grito de Independencia, pues aseguró que no existe una buena relación entre ambas partes, el líder panista dijo que las festividades no le pertenecen a un solo poder.

"Los tres Poderes de la Unión constituyen la República Mexicana. Todos nos representan, ninguno debe estar por encima del otro".

A través de sus redes sociales indicó que las ceremonias del mes patrio no son exclusivas de un solo poder y mucho menos de ninguna fuerza política, nos pertenecen a todas y todos los mexicanos.

"Cada día que pasa este gobierno nos muestra más su perfil autoritario", agregó Cortés.

Kenia López acusa a AMLO de machismo y misógino al excluir a presidentas del Congreso y SCJN de ceremonias patrias

Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado, acusó misoginia, autoritarismo y machismo del presidente Andrés Manuel López Obrador por no convocar a las presidentas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Senado y de la Cámara de Diputados a la ceremonia del Grito de Independencia y al desfile militar de este 15 y 16 de septiembre.

En redes sociales, la legisladora blanquiazul calificó de “una brutal soberbia cargada de machismo y misoginia” el que no convocara a estos actos republicanos a las tres mujeres que hoy ostentan la representación de los poderes Legislativo y Judicial, Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado; Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Senadores y la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Este gobierno de Morena es una vergüenza para la Patria. Con una brutal soberbia cargada de machismo y misoginia, el presidente @lopezobrador_ ha decidido no convocar a las 3 mujeres que hoy representan a los demás poderes. No las invitará (lo confirmó en su mañanera) al grito de independencia, ni al desfile militar.

“Las Presidentas, de la Corte #NormaPiña, Senadores @Ana_LiliaRivera y de los Diputados

@MarcelaGuerraNL, no serán invitadas por el autoritario y machista titular del Ejecutivo.

“Con estas acciones AMLO debe pensar ‘El Estado soy yo’. Pero le vamos a demostrar que está equivocado, en la CDMX y en todo México.

“México es de todos, las fiestas patrias son de todos, la Independencia es de todos. Pero no nos detengamos, celebremos este 15 y 16 de septiembre porque Morena ¡ya se va!”, escribió en la red social X.

