Mario Delgado: con el voto en contra, PRI electrocutó su futuro

La oposición no derrotó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al votar en contra de su iniciativa de reforma eléctrica, ya que se evidenció quién está del lado del pueblo y quién del lado de los intereses extranjeros, aseguró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, advirtió que los partidos de la coalición Va por México tendrán que enfrentarse al juicio de la historia y de los ciudadanos, y aseguró que quien pagará los mayores costos políticos en las urnas será el PRI, que se convertirá en un “esbirro de la derecha más conservadora”.

“Evidentemente, en los procesos legislativos hay negociaciones y me parece que la mayor parte de las preocupaciones de la oposición, si es que eran sinceras, fueron tomadas en cuenta, pero eso no valió para que lograran hacer conciencia y votaran en favor de nuestro país”.

Recalcó que los diputados que votaron contra la reforma eléctrica sí son traidores a la patria porque atentaron contra la soberanía nacional.

¿No es desproporcionado llamar traidores a quienes votaron contra la iniciativa presidencial?

—En este caso, de esta iniciativa, votar en contra sí es traicionar a la patria porque lo que estaba en disputa es la soberanía del sector eléctrico, es que este sector no quede en manos de los extranjeros. Cuando se trata de un asunto de la soberanía votar en contra de fortalecer nuestra soberanía sin duda que es una traición a la patria. No puede llamársele de otra manera. Si atentas contra la soberanía de nuestro país estás traicionando a la patria, estás traicionando nuestro sueño colectivo de nación.

¿Cómo queda el gobierno del Presidente tras este revés legislativo?

—Bueno, así son los procesos legislativos, a veces se reúnen las mayorías, a veces no. Lo que vimos el domingo fue más que una discusión de una ley. Creo que lo que vimos fue el debate sobre dos proyectos de país que hay actualmente, uno que encabezan los conservadores, los que prefieren los intereses particulares, los privilegios, los intereses de extranjeros, y otro proyecto que encabeza nuestro Presidente por seguir construyendo a nuestro país, uno que sea soberano, que sea independiente, y que sea de los mexicanos, donde no haya privilegios, no haya corrupción y siempre se ponga por delante el interés de las mayorías.

¿Es una derrota para el movimiento que encabeza el Presidente?

—No, porque lo nuestro es una lucha, es un movimiento, es la historia de México. Hemos visto muchos capítulos en la lucha por nuestra soberanía. Esta es una una batalla más que se ha librado; hay definiciones importantes, creo que el pueblo de México ha estado muy atento a este debate. La gente sabrá próximamente a quién le dará su apoyo, a quienes traicionaron a México ayer o a quienes estamos impulsando este proyecto de transformación nacional.

¿Habrá costos políticos para la oposición en las siguientes elecciones?

—Yo creo que sí, quien más va a pagar el costo, sin duda, es el PRI. El PRI este domingo electrocutó su futuro.