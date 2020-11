El Instituto Politécnico Nacional (IPN) se sumó a la disculpa pública que ofrecieron autoridades del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a Yessenia Zamudio Solórzano, integrante del Frente Nacional “Ni una Menos”, por el feminicidio de su hija “Marichuy” María de Jesús Jaimes Zamudio, ocurrido el 16 de enero de 2015, quien fuera estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán del IPN.

La ceremonia, en la que se ofreció la disculpa, se celebró en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, Araceli García Rico y la Defensora de los Derechos Politécnicos, Yadira Paloma Zugarazo Ramírez, fueron las encargadas de unir sus voces al de las autoridades.

Por su parte, García Rico resaltó el esfuerzo que hacen las Instituciones de Educación Superior por atender la violencia de género y destacó el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género, el Acosómetro, el Decálogo de Conducta para

Prevenir el Acoso y la Violencia de Género y la coordinación institucional que puso en marcha el IPN para atender este fenómeno.

En su intervención, Zugarazo Ramírez explicó que IPN trabaja en adecuar su normatividad para orientarla hacia una perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos.

En las instalaciones del Museo de Memoria y Tolerancia, Yessenia Zamudio Solórzano se solidarizó con todos los padres y madres que viven el asesinato, feminicidio, secuestro o desaparición de sus hijas e hijos.

Exigió justicia “para que ninguna madre o padre viva esta terrible situación”. Agradeció a las personas que la han apoyado durante este lamentable suceso.

También lee: En el #25N, se cumple un año del feminicidio de Abril Cecilia

Marichuy sufría acoso

El feminicidio de la estudiante politécnica ocurrió en la colonia Ticomán, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Aquel día la estudiante fue lanzada desde un quinto piso y en el hecho se vieron implicados un profesor del IPN y alumnos de la institución. Marichuy ya había denunciado que era víctima de acoso.

En 2019, Yessenia Zamudio Solórzano, madre de Marichuy, llamó la atención por un discurso en una manifestación en el que externó su enojo por la falta de justicia en el caso.

"¿Cómo chingados no voy a estar enojada? ¡Lo quiero quemar todo, me mataron a mi hija! ... Dejen de estar lucrando con nuestro dolor. Y si me ven de negro, y soy muy radical, y si quemo, y rompo y hago un pinche desmadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? ¡A mí me mataron a mi hija!”.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al corte de octubre, en el país se registraron 777 feminicidios en México

Los estados con más feminicidios reportados son:



-Edomex: 119

-Veracruz: 71

-CDMX: 61

-Nuevo León: 57

-Jalisco: 47

-Puebla: 44

También lee: Los rostros del feminicidio; suben 145% en seis años

rdmd