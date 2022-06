Marco Rubio y Ted Cruz son la "ultraderecha": Ebrard

Al participar en la novena Cumbre de las Américas, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón advirtió que Ted Cruz y Marco Rubio “son la ultraderecha”.

Tras su primera participación en la Cumbre de las Américas el canciller fue cuestionado sobre las opiniones expresadas por Cruz y Rubio sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Siempre han tenido su posición ellos, son la ultraderecha. Ya les contestarán los senadores y diputados de México, yo soy el canciller”, dijo en declaraciones a reporteros.

AMLO VS Ted Cruz y Marco Rubio

Ayer, la discusión entre el AMLO, Marco Rubio y Ted Cruz subió de nivel, pues el Presidente retó a los lesgiladores estadounidense a presentar pruebas de sus dichos.

El senador republicano Marco Rubio acusó al presidente López Obrador de ser un “apologista de la tiranía”, luego de que el mexicano anunciara que no participará en la Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles, California.

“Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana”, tuiteó Rubio.

Tras las declaraciones, AMLO preguntó: “¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón”.

"Ojalá nuestros paisanos tomen nota porque antes no se hablaba de estos temas, dice López Obrador al hacer un llamado a los mexicanos en EU a no apoyar gentes de malas entrañas que no tienen ideales ni principios y actúan de mala fe”, en referencia al senador Ted Cruz.

Aemás, el Canciller también señaló que es "un grave error" el no haber invitado a todos los países a la Cumbre.

Ve Ebrard grave error

"Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro; no aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quien viene y quien no viene", dijo.

"Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012 en Cartagena. Ahí se llegó a la conclusión de que debía asentarse en la declaración que todos los países fuesen invitados; en aquel tiempo el excluido fue Cuba, hoy son otros países además de Cuba", señaló.

Lee también AMLO reta a Ted Cruz y Marco Rubio a presentar pruebas sobre nexos con narco; no soy Calderón, dice

Lee también ¿Quiénes son Marco Rubio y Ted Cruz y cuánto dinero reciben de la Asociación Nacional del Rifle?

cg