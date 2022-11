Marcha en defensa del INE hirió de muerte a reforma electoral: Germán Martínez

La marcha del pasado domingo en defensa del INE hirió de muerte a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y demostró que la oposición no está ni electoral ni moralmente derrotada, aseguró el senador Germán Martínez Cázares, quien elogió la mesura del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien dijo, “es bienvenido al Grupo Plural”.

En rueda de prensa, el exdirigente panista y exdirector del Seguro Social afirmó que la oposición está de pie y no permitirá que pase la reforma electoral, además de que exhortó a Ricardo Monreal a “darle la puntilla” a esa iniciativa obradorista.

“Hay que acabar con esta reforma electoral como la propone el Presidente. Ricardo Monreal tiene allí un desafío y tiene ahí una manera y una oportunidad, sin duda”, aseguró.

“La marcha de ayer hirió de muerte a la reforma electoral tal y como la quiere López Obrador, no va a pasar esa reforma en el Senado, estoy seguro. En la Cámara de Diputados le exijo al PRI que no marche, que vote, no le creo hasta que no vote. Y a los tres diputados de Silvano (Aureoles), y que vea el Partido Verde y el PT que esa reforma va en contra de las minorías”, remarcó.

Luego de que el presidente Lopez Obrador retará a quienes están en contra de su reforma electoral a llenar el Zócalo capitalino, el senador Germán Martínez le pidió que se serene y se tranquilice. “Ya llegará el tiempo de llenar el Zócalo y de desalojar el Palacio Nacional, las dos cosas, no me conformo con llenar el Zócalo”, expresó.

“Lo que hay que decir es que quedó claro que la calle no tiene dueños. No es el Presidente el dueño de la calle, quedó claro ayer, y que tampoco es el dueño del INE. El Presidente vino de las marchas, no puede condenar las que no son suyas y bendecir las que son suyas, y el Zócalo ni el Palacio Nacional tampoco le pertenecen”, enfatizó.

Sobre la contingencia ambiental que se decretó el mismo día que se llevó a cabo la marcha a favor del INE, el senador sin partido apuntó: “Yo creo que están en fase tres de contingencia electoral, están en grave peligro de no circular en el 2024 todos los coches de la que terminen en placas 4T”.

