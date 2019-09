Luisa María Alcalde: “se necesitan habilidades, no sólo conocimiento”

[email protected]

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, coincidió con jóvenes emprendedores en que no basta con la enseñanza de la técnica y de conocimiento para cubrir los puestos de trabajo que requiere la industria del siglo XXI.

Durante el II Foro Futuro en Español “Innovación, Emprendimiento y Competitividad”, organizado por Grupo Vocento y EL UNIVERSAL, la funcionaria resaltó que México está en un momento “decisivo” en el que se abre la posibilidad de replantear contenidos y métodos de enseñanza para adecuarlos al mercado laboral y que, de ese modo, los jóvenes no se queden fuera de la innovación tecnológica.

Gabriela Rocha, fundadora de Laboratoria México, y Moís Cherem Arana, cofundador de Bedu —startup en enseñanza— añadieron que las competencias y las habilidades requeridas por las empresas de hoy en día no se están obteniendo en la enseñanza formal, por lo que el reto consiste en cambiar el paradigma de cómo se forma a las nuevas generaciones de la población económicamente activa.

“Es un proceso de error y aprendizaje. Tienes que estudiar los errores para descubrir que la gente aprende de forma distinta, a ritmos diferentes, y que los salones [de clases] más efectivos son los que más se parecen al mundo real”, afirmó Rocha.

Cherem Arana añadió: “Las universidades no tienen la velocidad que se necesita para crear habilidades”, por lo que una solución en Estados Unidos fue la educación en línea; sin embargo, después se descubrió que la permanencia del alumno online es escasa. Un sistema mixto, dice, es la respuesta.



Ariel Picker (izq.), CEO de Seguritech, y Ernesto Herrera, secretario de Fomento Económico y Trabajo de Yucatán, durante el panel Seguridad y Privacidad en la Era Digital, en el que se resaltó que la tecnología abona a la seguridad.



Tecnología para la seguridad. En la mesa Seguridad y Privacidad en la Era Digital, Ariel Picker, Presidente de Grupo Seguritech, resaltó que la tecnología no sólo es una herramienta para hacer negocios, sino también para combatir la delincuencia: “No podemos ya depender de un policía con un garrote, pistola o una patrulla. Necesitamos prevenir y disuadir.

“Si yo logro prevenir y disuadir no hay delito que perseguir. Nosotros en Seguritech hemos pasado por varios desarrollos tecnológicos y tenemos en nuestro presupuesto, cada año, el desarrollo de nuevas tecnologías”, dijo.

El empresario comentó que la tecnología de la información ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 20 años: “Seguritech es la empresa líder en integración de tecnología para seguridad y ciberseguridad en México.

“Lanzará este año la primera constelación de satélites de órbita baja para hacer videovigilancia. Es la primer empresa en América Latina en lanzar una constelación de satélites de órbita baja”.

Pero estos avances, advirtió Picker, no deben hacer perder de vista a los ciudadanos que deben ser cuidadosos con su información, pues las herramientas actuales alcanzan incluso para reconocer el rostro de las personas sin su conocimiento.

Potencial económico. En su presentación, el presidente global de Mapfre, Antonio Huertas, dijo que a pesar de un entorno de desaceleración global afectado por las tensiones comerciales internacionales, hay optimismo por el futuro de México ante su bono demográfico y localización geográfica.

Resaltó que México tiene un amplio potencial en el mercado asegurador, con una penetración de apenas de 2.2%, considerada de las más bajas en América Latina: “México se encuentra entre las 10 economías del mundo con mayor brecha de protección del mercado asegurado, es decir, la diferencia que existe entre el mercado real y el potencial”.

El presidente de Mapfre aseguró que la importancia de la compañía en el seguro mundial no se entiende sin esta región del mundo que representa 30% de su negocio; defendió la importancia del español como un factor de unión y crecimiento en países latinoamericanos.

Para el directivo, el principal reto de las empresas globales es la innovación tecnológica con grandes avances en inteligencia artificial, que tiene el potencial de transformar una era con fuertes impactos en el área laboral. Dijo que las empresas deben seguir colocando a las personas en el centro de su operación y que el principal reto de las compañías es ser realmente sustentables.

Los grandes también innovan. José Manuel Ramírez, director de Bimbo Ventures, consideró: “Todos necesitamos ayuda en nuestros procesos de crecimiento y esta ayuda la podemos encontrar dentro de las empresas, pero también fuera de ellas con gente talentosa.

“Creamos Bimbo Ventures, programa que nos relaciona con un ecosistema de emprendedores e innovadores. Si bien las corporaciones tienen equipos de trabajo enfocados a tecnología, no son suficientes y necesitamos (...) más creativos”.

Comentó que la panificadora apuesta a cuatro frentes de innovación: ingredientes y empaques, eficiencia en manufactura, distribución y talento y tecnología. Tener acceso a este tipo de innovaciones no debe ser exclusivo para las grandes firmas, dijo, pues uno de los objetivos es lograr la democratización de la tecnología compartiendo objetivos, conocimiento y experiencia.

“Hoy los datos son el nuevo petróleo. Se han generado más datos en los últimos 10 años que en el resto de toda la historia de la humanidad. El punto es convertir estos datos en información valiosa, consultable y, de esta forma, en conocimiento”, agregó Guillermo Garza, cofundador de Startup México.



Alicia Richart, directora de la Asociación Española para la Digitalización, y José Manuel Ramírez, director de Bimbo Ventures, participaron en el panel Revolución Tecnológica y Emprendimiento.



Evitar regulación excesiva. Ante el desarrollo de negocios innovadores y el fuerte crecimiento de la economía digital, los reguladores, gobierno y legisladores deben comprender los nuevos modelos de negocio para evitar una regulación excesiva que afecte su desarrollo, señaló en su intervención el comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandro Faya.

“Es necesario que los reguladores, legisladores y autoridades entiendan los nuevos fenómenos. Por apresurarse, por un tema de aversión al riesgo, por tratar de resolver temas que no se entienden, no se gana nada y se generan muchos daños. Los mercados digitales con altos contenidos de innovación no funcionan igual que los sectores tradicionales”.

Señaló que hay una discusión en el mundo sobre cómo deben regularse a las empresas tecnológicas y sus modelos de negocio, donde en algunos casos, la autorregulación y temas reputacionales funcionan mejor que la vigilancia tradicional de autoridades y legislaciones.

El evento, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco, fue inaugurado por Enrique Bustamante, director de la Fundación Ealy Ortiz A.C., quien resaltó que el foro “favorece el encuentro y la colaboración entre empresas e instituciones en torno a nuestro idioma común”, al emplear el español como puente entre las naciones de Iberoamérica para conectar culturas y negocios.

Iñaki Arechabaleta, director general de Negocio Vocento, confió en que el próximo año se realizará una nueva edición de este encuentro empresarial y del sector público, pues genera vínculos entre importantes actores del español.