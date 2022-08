Luisa Alcalde promete investigación “muy profunda” sobre mina de Sabinas

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que esa dependencia realizará una “investigación muy profunda” para ubicar donde se dieron las violaciones a ley en el caso de la mina “El Pinabete”, el Sabinas, Coahuila, donde aún no se ha logrado rescatar a 10 mineros y en donde familiares acusan que nunca hubo supervisión por parte de esa dependencia.

“Como comentábamos ayer, ahorita la prioridad es el rescate y una vez concluido el rescate, van a iniciar las investigaciones no solamente en materia penal, sino en todas las materias y en materia de seguridad y salud”, dijo en entrevista en el marco de la Feria Infonavit en Tu Alcaldía.

“Como ya les estoy explicando, cuando acabe esta etapa, que es realmente la que ahorita nos interesa, vamos a hacer una investigación muy profunda y vamos a ubicar donde estuvieron las violaciones. Qué faltó”, insistió.

“Y todo eso se va a dar a conocer, todo eso, con todas las transparencias”, agregó Alcalde.



“Vamos a participar en esa investigación, pero ahorita lo que importa es el rescate, se está poniendo toda la atención ahí, la Secretaría, la Sedena y Protección Civil son los que coordinan estos esfuerzos, todos colaboramos”.

Dijo que todas las instituciones del Gobierno están apoyando y eso es lo que, en este momento, pues es la prioridad. Una vez concluido trabajando en esas condiciones, una vez concluido una vez concluida hay normas que se tienen que cumplir.

La CROC pasa a Morena

En otros temas fue cuestionada sobre el cambio de partido de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que pasó de ser una organización del PRI a conformar parte de Morena.

“Entiendo que las organizaciones sindicales no tienen afiliaciones políticas ni deberían”, indicó la titular del Trabajo.

Al recordarle que la CROC era un brazo corporativo del PRI, apuntó: “Sí, pero ya estamos en otros tiempos, ya estamos en otros tiempos, ya estamos en otros tiempos ya los sindicatos no pueden obligar a la gente por quién votar todas y todos los ciudadanos son libres como lo garantizan, son libres y pueden decidir por quién me los vota”.

Indicó que la Constitución y la ley garantizan que no se den esas prácticas y además hay mucho más conciencia que antes.

“Ahora es diferente porque, ahora no se castigan ni se ponen, ni se quitan líderes sindicales, ahora la gente es libre para decidir si forma parte de una organización. También Puede decidir libremente cuando hay elecciones”, concluyó.

