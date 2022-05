El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá justicia en el caso del asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez, pues afirmó que no prevalece la impunidad que había en otros sexenios, mientras que el gobernador Rubén Rocha Moya garantizó que esta "prácticamente resuelto" este homicidio.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Novena Zona Militar, en Culiacán, el jefe del Ejecutivo federal pidió al gremio periodístico tener confianza de que se aclarará y se castigará a los culpables de este homicidio.

El gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) adelantó que en las próximas horas o días prácticamente se resolverá el asesinato del periodista.

“Lo tenemos prácticamente resuelto, no queremos que se emita la orden de aprehensión hasta en tanto no completemos un elemento jurídico que necesitamos, pero tenemos ubicado las motivaciones, las causas, las personas, sin embargo no queremos fallar, por eso le digo que en horas, o días vamos a tener resuelto el homicidio de Luis Enrique Ramírez que era un amigo nuestro, acuérdese que cuando fui candidato gobernador él era mi jefe de prensa”, dijo.

El presidente López Obrador detalló que este homicidio se trató en la reunión del gabinete de seguridad y afirmó que “ya es muy poco” lo que falta para conocer lo ocurrido en este asesinato y fincar los castigos a los responsables..

“¿Habrá justicia?”, se le preguntó al Mandatario federal.

“Sí, lo explicó bien el gobernador, se está haciendo una investigación a fondo, no sólo en este caso sino en todos los casos, todos los asesinatos. Ya no hay la impunidad que prevalecía en otros gobiernos, que asesinaban a alguien y no se hacía justicia, no se investigaba.

“Desde que asesinaron al compañero Luis Enrique le hablé personalmente al gobernador y le pedí que interviniera la fiscalía y si era necesario nosotros ayudábamos para esclarecer los hechos, saber qué sucedió realmente y castigar a los responsables. Puedo decir, porque ya tratamos el asunto en la mañana, fue un tema en la mesa de hoy, yo pedí un informe y me dieron a conocer lo que se lleva de la investigación y avalo lo que aquí mencionó Rubén Rocha de que ya está por saberse la verdad y lo que no se quiere es cometer una imprudencia; incluso se habló que no porque yo iba a venir aquí y me iban a hacer un planteamiento que se precipitaran y que se cometiera un error en lo que llaman el debido proceso por eso yo les pido que se tenga confianza y en poco tiempo podamos saber ya todo lo relacionado con la investigación que podamos darlo a conocer si no aquí en una mañanera".

Acompañado por su gabinete de seguridad, el jefe del Ejecutivo federal agregó: “Es muy poco lo que falta para terminar de saber lo ocurrido y fincar las responsabilidades a los responsables o presuntos responsables”.

