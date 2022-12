Los sueños se logran... no sean chavorrucos, aconseja Monreal a jóvenes

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, exhortó a los jóvenes a vencer a sus adversarios "con argumentos y con razones, no con violencia ni con descalificaciones, porque las descalificaciones se convierten en la actitud más torpe del adversario frente a la falta de argumentos”.

En México estamos en un proceso de transición política inacabada. Nuestro país necesita de frescura, y los jóvenes tienen el ánimo de renovación política urgente que requerimos, indicó.

Al participar en el primer modelo parlamentario universitario con estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, organizado por la senadora Mónica Fernández Balboa, dijo que le interesa mucho la participación de los jóvenes, sobre todo en estos momentos de la vida pública.

“Los jóvenes tienen más frescura y más renovación. México necesita ya una renovación de liderazgos, México necesita ya urgente, una renovación política”, expresó.

Los convocó a aprovechar al máximo las enseñanzas que van a recibir este fin de semana. Que pregunten, que sus inquietudes no se queden ocultas sino que hagan un esfuerzo de participar, porque son oportunidades únicas.

También les demandó defender en lo que creen; a no negociar sus principios, a no tranzar con sus creencias. “Defiéndelos con pasión y usa razones y argumentos, no violencia; mejor prepárate, razónalos, llámales, véncelos".

Ricardo Monreal les insistió en no negociar sus principios, aunque les vaya mal; sosténganse siempre. Que no sea ni la posición política, económica o de poder la que les haga cambiar.

“Algún día te vas a sentir muy bien contigo mismo de haberlos sostenido, aunque no te vaya bien en el trabajo, no te hayan dado el acenso, no te hayan hecho regidor o presidente, no importa, pero defiendan sus principios con toda su pasión y con toda la fuerza”, puntualizó.



Todos sus sueños que se van a cristalizar, todos los sueños se logran. Se los digo yo. Van a batallar, sí, siempre se batalla, no es fácil, la lucha es complicada. A veces hay incomprensiones, ingratitudes, dificultades; pero cuando te lo propones, nada te impide lograr tu sueño, continuó.

“Están chavos, no sean jóvenes viejos. No sean chavorrucos, como nos dicen a los rucos “chavorrucos”, concluyó.

