López Obrador ve cercano "diálogo" por la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles la postura de México de buscar el diálogo para conseguir la paz en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, luego de la muerte de dos personas en Polonia por el impacto de misiles, y auguró que la resolución pacífica está cerca.

“Yo pienso que hay que evitar más tensiones en la zona de conflicto y que es indispensable abrir el diálogo para conseguir la paz, que ya no se tarden porque no hay otra salida y desde luego que es la más racional y la más humana el conseguir la paz, el parar la guerra”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador dijo estar “convencido” de que ya hay voluntad colectiva para alcanzar la paz en el conflicto entre Ucrania y Rusia, el cual se ha prolongado ya por varios meses.

“Yo estoy convencido de que ya hay una especie de voluntad colectiva que no había, ya hay un acuerdo, no abierto pero sí interno en muchos países, incluso en gobiernos, de que debe de buscarse el diálogo para la paz”, afirmó.

Señaló que desde su perspectiva no considera que tarde mucho ese momento en llegar.

“Lo que hay que hacer es que se logre pronto (el diálogo), no veo que escale el conflicto, que se agrave, siento que ya va a ir descendiendo la confrontación y se va hacia la paz”, auguró.

Asimismo, dijo que los pueblos en Europa están a favor de conseguir este diálogo “incluso los gobiernos”, y afirmó que, a su parecer, “ya no hay condiciones” para la confrontación.

Destacó que México mantendrá su postura en favor de una solución pacífica y recordó que el martes el país votó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que Rusia pague las reparaciones a Ucrania por la guerra.

“Es una decisión de la embajada de México en Estados Unidos, yo no puedo estar pendiente de todo o que me pregunten todo o me consulten todo, hay libertades. Pero el titular del Ejecutivo en México, que es el que de acuerdo a la constitución tiene a su cargo la política exterior, sostiene que en este conflicto nuestra postura es la de la paz y la neutralidad”, enfatizó.

Apenas el martes, el Gobierno de México pidió a los países de la Cumbre G20 promover un diálogo "inmediato" para terminar con la guerra en Ucrania y encontrar "una mediación indispensable en el corto plazo".



apr