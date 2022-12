López Obrador pide que Biden aterrice en AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que en el marco de su visita a México por la Cumbre de Líderes de América del Norte, el avión Air Force One aterrice en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), no por un “asunto de logística, sino por un asunto político”.

Durante la conferencia mañanera fue cuestionado sobre si los líderes de Canadá, Justin Trudeau, y de la Unión Americana, quienes estarán en la Ciudad de México del 9 al 11 de enero próximo, aterrizarán en el AIFA y confirmó que “ya está garantizado” que el avión del premier canadiense va a bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles, “y hoy nos dicen del presidente Biden”.

“Yo estoy haciéndole la recomendación, y ojalá la embajada [de Estados Unidos] tome nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles, y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden”, subrayó el Mandatario.

“Porque, además, si no aterriza ahí el avión del presidente Biden, imagínense las ocho columnas del [periódico] Reforma, porque no es un asunto de logística, es un asunto político”, argumentó el presidente López Obrador quien a nueve meses de inaugurado el AIFA no lo ha utilizado aún para algún vuelo en el marco de sus giras de trabajo.

“Esto, a lo mejor, el presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto General Felipe Ángeles, porque, imagínense nuestros adversarios, ojalá siempre actuemos con sinceridad”, concluyó el Presidente.

Técnicos consultados en aeronáutica señalaron que la nueva terminal aérea sí es apta para recibir el Air Force One, un avión Boeing 747-200B de más de 70 metros de largo y de 19 de ancho, y el cual está asignado para transportar al presidente estadounidense.

El Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS, por sus siglas en inglés) será el que determine si el presidente Biden llega al AIFA o al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como hasta el día de hoy lo han hecho los mandatarios del país vecino cuando visitan nuestro país.