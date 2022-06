Ante el repunte de contagios de coronavirus en los últimos días, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la pandemia de Covid-19 no ha terminado y según la historia de las enfermedades infecciosas, el virus SARS-CoV-2 se quedará para siempre en México y en el mundo.

Al participar en el informe del Pulso de la Salud que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud indicó que “la noticia positiva” es que el virus SARS-CoV-2 transitará, de una enfermedad de alto daño que puede causar muerte, a una enfermedad de poca capacidad de causar daño.

“Hace algunos par de meses, tres o cuatro meses, hablamos de este tránsito de la epidemia de estado epidémico propiamente dicho en donde hay una situación inusual al estado endémico, no sólo en México sino en todo el mundo.

“El estado endémico no debe de pensarse que es el fin de la pandemia, nunca hemos dicho que se acabó la epidemia, lo que hemos dicho, al igual como lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente.

“De acuerdo a la historia de las enfermedades infecciosas, particularmente las transmitidas por vía respiratoria y de causa viral, tienden a permanecer por siempre”, dijo López-Gatell.

“El ejemplo más claro es la influenza, es una enfermedad que surgió hace milenios como una enfermedad emergente, seguramente, pero después queda ya en forma permanente (…) Lo mismo va a pasar con Covid, se va a quedar para siempre, pero la noticia positiva muy importante a tomarla en cuenta es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad”, agregó el subsecretario de Salud.

En la conferencia mañanera de este martes del presidente López Obrador en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud indicó que se comenzarán a ver algunas oleadas de la pandemia que cada vez más entrará a su fase estacional, lo más probable, indicó, entre octubre y marzo y “en uno o dos años ya tendremos cierta regularidad de esa presentación estacional”.

“Este marco de uno o dos años es todavía una conjetura, es hipotético, porque desde luego no hay manera de tener una predicción exacta sobre en qué fecha empezará a ser estacional”, agregó.

