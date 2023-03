El periodista Joaquín López-Dóriga compartió su experiencia visitando el nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA).

A través de una serie de Tweets, el periodista mostró algunos momentos de su estadía en las instalaciones aeroportuarias.

Su jornada comenzó a las 19:11 horas cuando llegó al aeropuerto y aprovechó para compartir que le tomó una hora y 22 minutos llegar hasta allá, “hubiera salido del Zócalo”, dijo.



Lee también Luisito Comunica reprueba al AICM y se burla de críticas; “a ver quién me pagó ahora ”

Luego compartió una pequeña grabación de unos cuantos segundos donde mostró la poca gente que se encontraba en los mostradores.

“Nuevo pero desierto. Mejor para los pocos pasajeros. Pero mal para el aeropuerto. Supongo”, escribió López-Dóriga.



En otro tweet lamentó no haber encontrado tlayudas en el aeropuerto, aunque sí encontró la tienda de crocs.



Crocs si hay, tlayudas, no. Me gustan más las tlayudas que los Crocs pic.twitter.com/X8l7Hm7Tr3

Otro de sus mensajes, compartido a las 19:53 horas, fue un video donde mostró una tienda de gorras, misma que encontró gracias a que su vuelo se retraso.

En la grabación celebró que pudo encontrar una gorra del equipo de beisbol de Los Yankees de Nueva York, ya que según dice no había logrado encontrar una que le quedara.



Mire, presidente @lopezobrador_ como se retrasó el vuelo de @Aeromexico en mi estreno en el @aifa me encontré esta tienda. Y me llevé dos gorras de los Yankees. Seguro usted no la conoce. Además se las regalan. Pero tienen de todos los equipos. pic.twitter.com/AtkonfEEem

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 4, 2023