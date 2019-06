Lo barato puede salir caro, advierte Germán Martínez

[email protected]

Lo barato puede salir caro, advirtió el senador Germán Martínez Cázares al referirse a la distribución de medicamentos y material de curación que se adquirirán en la Compra Consolidada para el segundo semestre de 2019.

Quien hasta hace un mes ostentó el cargo de director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comentó a EL UNIVERSAL que aunque celebra que las licitaciones sean más vigiladas y transparentes, lo que se debe buscar es que las medicinas lleguen a los pacientes.

“Estoy de acuerdo en que haya más ojos viendo la compra, que sea más transparente, pero la medicina tiene que llegar de la fábrica, no a los puertos ni aeropuertos, no a los centros de distribución, a las bodegas, ni siquiera a los hospitales y clínicas, no, la medicina tiene que llegar a los pacientes, si no, no cura, el tema de la distribución es muy complejo y se debe buscar que llegue a los enfermos, en ese tema, lo barato puede salir caro”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la estrategia que Raquel Buenrostro, oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargó al instituto días antes de que él presentara su renuncia, Martínez Cázares mencionó que la institución con mayor capacidad para distribuir fármacos con la que cuenta el Estado es el IMSS y consideró como “criminales” los negocios que se han hecho alrededor de la distribución.

“Quien más tiene capacidad de distribuir en el Estado mexicano para que las medicinas lleguen a los pacientes es el Seguro Social y hay que cuidar eso, no deben hacerse monopolios de la distribución, se han hecho negocios con ella, se han enriquecido cuatro o cinco empresas, algunas criminalmente, que sólo tenían registrado a un trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, expresó.

Aunque celebró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador combata la corrupción en el sector farmacéutico, el senador por Morena llamó a que no se ponga en riesgo que los insumos médicos terminen en las manos de los pacientes.

“Se ha hecho de la distribución un acto jugoso, en algunos casos criminal, eso se debe acabar, pero no debería poner en riesgo que la medicina llegue a los pacientes, no se vale que las medicinas lleguen sólo a las bodegas y se deben cuidar la calidad y la potencia de las medicinas, se necesita una red fría y, en algunos casos, para medicinas muy caras se necesita pagar un seguro por si se las roban, se necesitan escoltas para cuidarlas y que lleguen a los centros de distribución, pero, insisto, medicina que no llegue al paciente es medicina mal comprada”.

Sin confirmar si el Seguro Social cuenta con la logística para repartir los productos de la Compra Consolidada a nivel nacional, Germán Martínez dijo que confía en que exista una estrategia que permita que los mexicanos reciban sus medicamentos sin retraso.

“Espero que todo esté calculado y listo, el IMSS tiene experiencia en la distribución, no quiero pronunciarme, no sé si estén ideando algún nuevo esquema o están contratando otro esquema, yo ya no estoy ahí, pero lo que sí le digo es que medicina que no llegue al paciente es una medicina mal comprada”, sentenció.