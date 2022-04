Llama Monreal a morenistas a no exhibir a legisladores

Mientras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se manifestó a favor de la campaña de Morena de exhibir a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de la bancada guinda en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, expresó su desacuerdo con esta estrategia porque dijo que no es conveniente profundizar el odio ni el encono.

En entrevista, Monreal Ávila, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), hizo un llamado a sus compañeros de Morena a actuar con serenidad y prudencia, ya que le están dificultando los acuerdos en el Senado para construir las mayorías calificadas que se requieren.

“¿Cómo, si les escupo o los insulto, les pido que se sienten conmigo? No, no tendría forma de hacerlo. Además, lo hago no sólo por definición, sino por convicción. Yo fui opositor. Y fui maltratado. Y ahora que soy mayoría no hago lo mismo con la oposición, los respeto y los escucho, los atiendo, aunque no coincida con ellos, pero respeto lo que dicen y su verdad debe ser expresada”, subrayó.

“¿Cómo les pedimos, si los insultamos, que nos sentemos a dialogar y a buscar acuerdos? No me dejan mucha salida, porque ellos mismos me dicen: ‘¿Pero cómo me pides eso si sólo recibo este tipo de ofensas?’, o sea, es un tema de fondo, que eso es lo que me está provocando dificultades en la construcción de mayorías calificadas”, remarcó.

Monreal Ávila recordó a su partido que las minorías existen y la oposición es real, y además, aunque se enojen en Morena, “necesitamos al bloque de contención para aprobar las reformas constitucionales (…) y para enfrentar los grandes desafíos que México está presentando en este momento. Entonces, yo no profundizaría el encono ni tampoco el odio. Yo me inclino más por la reconciliación”, apuntó.

Además, rechazó etiquetar como traidores a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En un parlamento se tienen diferencias, no tienen por qué todos votar en el mismo sentido, porque un parlamento representa la pluralidad del país y no todos pensamos igual”.

A favor

Claudia Sheinbaum se encuentra a favor de la campaña de Morena de exhibir a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica, ya que son traidores a la patria.

“Son traidores a la patria; el tema aquí es que no se votó cualquier cosa en el Congreso de la Unión, la decisión de los legisladores sigue apoyando a las empresas trasnacionales o apoyas la soberanía nacional… lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó fue que se mantenga 54% de la generación de electricidad de CFE y 46% de las privadas”, comentó en conferencia de prensa.

Aseguró que la decisión de algunos legisladores fue fortalecer la presencia de empresas trasnacionales frente a la soberanía nacional para resarcir el daño que provoco la reforma energética del 2013, y sin afectar a los privados, “por lo que sí es una traición al desarrollo nacional, a la patria y a la nación”.

“[La campaña] es un asunto de señalar quién voto qué y por qué, no tiene nada que ver con un asunto de violencia, sino sencillamente mostrar quién votó y por qué. Eso le corresponde a un partido político”, aseguró la jefa de Gobierno capitalina.

No obstante, Sheinbaum Pardo insistió que, junto con el resto de los gobernadores, felicitan a los legisladores nacionalistas por la aprobación de la Ley Minera, donde se recupera el litio como un mineral estratégico, cuya explotación sólo la puede hacer un organismo descentralizado del gobierno de México.

A través de una carta firmada, Sheinbaum Pardo y 17 gobernadores más celebraron la “histórica aprobación” de la Ley Minera, y se resalta que el litio es un mineral estratégico para la transición energética, así como el desarrollo nacional, por lo que calificaron la aprobación como benéfica para el país.

Asimismo, celebraron que con las reformas a la ley serán los mexicanos quienes se beneficien de la explotación de este mineral y no “las grandes empresas trasnacionales”.