A casi un año de la tragedia, la vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, acusó al gobierno de la Ciudad de México de dar “atole con el dedo” para no revelar lo que realmente provocó el colapso de la Línea 12 del Metro y tapar a funcionarios y exfuncionarios que incurrieron en actos de corrupción.

En rueda de prensa virtual, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado destacó que al cumplirse mañana el primer aniversario del percance, que dejó un saldo de 26 personas muertas y más de un centenar de lesionadas, ningún servidor público ha sido declarado responsable.

Dijo que se han presentado diversos peritajes de lo ocurrido la noche del 3 de mayo de 2021, pero prevalece la impunidad, porque no hay un solo culpable en la cárcel.

Kenia López Rabadán remarcó que aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que imputará a ocho personas y dos representantes morales por estos hechos, a la fecha ninguna ha sido detenida.

Lee también Reforma electoral de AMLO, cortina de humo para callar por Línea 12 del Metro: Anaya

Lamentó que ni Florencia Serranía, exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ni Mario Delgado, secretario de Finanzas de la Ciudad de México en la administración de Marcelo Ebrard, tienen ninguna responsabilidad imputable por lo ocurrido en la Línea 12, “obra que tuvo un costo de 22 mil 500 millones de pesos y un sobrecosto de más del 60%” de lo previsto.

“Lo que quiere hacer es darle ‘atole con el dedo’ al pueblo de México. (…) No han querido investigar y no han querido sancionar a los responsables de la tragedia de la Línea 12, porque saben que serán sus amigos, serán sus comparsas, serán sus colaboradores los que saldrán lastimosamente involucrados en esta tragedia. No hay una sola persona en la cárcel a un año de la tragedia, eso simple y sencillamente demuestra la corrupción y la impunidad en la capital. (…) Todos los responsables son amigos del Presidente de la República”, acusó.

Pide investigación clara en asesinato de joven en Guanajuato por elemento de la Guardia Nacional

Por otra parte, al referirse al caso del estudiante de Agronomía, Ángel Yael Ignacio Rangel, asesinado por un elemento de la Guardia Nacional, en Irapuato, Guanajuato, la senadora panista advirtió que la Fiscalía General de la República debe realizar una investigación clara y contundente.

Lee también A casi un año del colapso, falta informe final de DNV

“No podemos permitir que esta acción tan lamentable no tenga consecuencias, no es un tema de política, no es un tema de partidos, no es un tema de instituciones, es la estrategia pésima que este gobierno ha decidido implementar para en teoría disminuir la inseguridad, pero eso no ha pasado”, reprochó.

Dijo que la Guardia Nacional debe cumplir con los protocolos de detención de manifestantes y con las leyes que regulan el uso de la fuerza, y señaló que el caso de Ángel Yale es una clara muestra de que las Fuerzas Armadas deben salir de las tareas de seguridad “y la Guardia Nacional obligadamente debe ser civil”.

En este contexto, reafirmó que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas “no pasará”..

Lee también Rehabilitan 7 curvas del tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro



jabf/ rdmd