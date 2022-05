Diputados federales del PAN denunciaron ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfomexDF) a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por ocultar el tercer informe de la empresa noruega DNV respecto al peritaje del desplome de un tramo elevado en la Línea 12 del Metro.

Las y los legisladores acusaron violación al derecho al acceso a la información pública. El diputado Héctor Saúl Téllez, destacó que la presentación formal de la querella es para que se inicie el proceso de verificación y obligaciones del gobierno de la ciudad para garantizar el acceso al tercer informe de la empresa DNV en torno al colapso en la Línea 12 del Metro.

“El caso que nos ocupa hoy, es que se haga público el informe de la empresa DNV en torno al peritaje que se realizó, este tercer informe, a la tragedia en la Línea 12 el pasado 3 de mayo de 2021, llevamos un año y hay un manto de injusticia, de impunidad, y no hemos logrado conocer al día de hoy las causas raíz de la tragedia del colapso de la Línea 12… Que se inicie la verificación y en su caso sanción, pero sobre todo la obligación de hacer público este tercer informe de DNV”, señaló.

En su oportunidad, la diputada Margarita Zavala, destacó que la falta de transparencia y la opacidad han sido característica de la actual administración de la Ciudad de México.

“Nos oculta la verdad en una de las tragedias más importantes sobre la Línea 12 del Metro, desgraciadamente fue a través de un medio periodístico como nos fuimos enterando el día de hoy en qué consiste el informe, que como no salió exactamente como lo quiso, no solo no lo dio a conocer, sino que además lo descalifica y anuncia una denuncia civil-penal contra la empresa que fue contratada con los impuestos de quienes vivimos en la Ciudad de México”, abundó.

A su vez, la diputada Mariana Gómez del Campo, destacó que este tema es de gran relevancia para los habitantes de la ciudad, por los alcances que tuvo el accidente donde murieron 27 personas.

“Yo también lamento que nos enteramos de este informe de la empresa noruega a través de los medios de comunicación, cuando debiera ser ella quien estuviera respondiéndole a los capitalinos. No más impunidad, no más justicia selectiva, la jefa de Gobierno que diga la verdad y que de manera formal se haga público el informe”, señaló.

Los diputados federales del PAN recordaron que es obligación del gobierno de la Ciudad dar a conocer los detalles y los alcances del tercer informe de DNV y que ello se incorpore a la carpeta de investigación que realiza la Fiscalía de la Ciudad de México en torno a este hecho.



jabf