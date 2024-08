La senadora panista, Lilly Téllez, pidió a Carlos Slim, Germán Larrea, María Asunción Aramburuzabala y a la Familia Bailléres, que se pronuncien pronto “en defensa de México” después del presidente Andrés Manuel López Obrador invitó, durante su conferencia mañanera, a las cinco personas más ricas del país a dar su opinión acerca del tema de la sobrerrepresentación.

Después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego respondiera con la expresión “¡seamos serios!”, la senadora panista escribió que ni el empresario no ayudaría al presidente a cometer un robo y un fraude a la Constitución. Además, a través de su cuenta de X, hizo un llamado a los demás empresarios a replicar dicha postura:

“El que NO va ayudar a AMLO ni a nadie a cometer un robo y un fraude a la Constitución es @RicardoBSalinas. Esperemos que los demás tampoco y que se pronuncien pronto en defensa de México.

-Carlos Slim

-Germán Larrea

-Familia Baillères

-María Asunción Aramburuzabala”.

Además, un usuario comentó la publicación de la senadora, señalando que “es mejor que pague lo que debe y que se quite del reflector. En una de esas termina quebrado si le cobran”, refiriéndose a Ricardo Salinas Pliego, a lo que Lilly Téllez respondió: “No debe y se le admira por defender a México bajo el reflector, precisamente”.

Las declaraciones surgen tras el planteamiento de AMLO acerca de que las cinco personas más ricas de México dieran su opinión sobre el tema de la sobrerrepresentación en el Congreso. “A lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales o a lo mejor no todos tienen esta información, entonces a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación”, dijo durante la conferencia mañanera.

En la lista presentada en Palacio Nacional, con base en la revista Forbes, se indica que estos cinco multimillonarios son Carlos Slim Helú, de América Móvil; Germán Larrea, de Grupo México; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; a la Familia Bailléres, de Grupo Bal; y María Asunción Aramburuzabala, de grupo Tresalia.

