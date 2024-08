El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “sería muy extraño, raro” que el empresario Carlos Slim, el hombre más rico de México, esté a favor de que se viole la Constitución; lo anterior luego que el Mandatario federal exhortó a los cinco empresarios más ricos de México, según la revista Forbes, a dar su opinión sobre la sobrerrepresentación.

Señaló en Palacio Nacional que quiere cocer su opinión, pero no para el Presidente de la República, sino para el pueblo mexicano.

“No quiero generalizar porque sería muy extraño, raro, que el que tiene más dinero en México, Carlos Slim esté a favor de que se viole la Constitución, pero quiero su opinión porque ya nada de simulaciones, de que se tienen a las organizacional empresariales como un parapeto, y nada más es la formalidad”.

“Entonces Carlos Slim, quiero su opinión, no al presidente al pueblo de México, y no hace falta consultar abogados, él es muy inteligente y tiene juicio práctico sentido común que es el menos común de los sentidos, que nos diga qué opina”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los cinco empresarios más ricos de México a que conozcan la argumentación del gobierno federal sobre la sobrerrepresentación "y que ellos nos den su opinión".

En la lista presentada en Palacio Nacional, con base en la revista Forbes, se indica que estos cinco multimillonarios son Carlos Slim Helú, de América Móvil; Germán Larrea, de Grupo México; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; a la Familia Bailléres, de Grupo Bal; y María Asunción Aramburuzabala, de grupo Tresalia.

“A lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales o a lo mejor no todos tienen esta información, entonces a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación".









