“Duele, destruye, desgarra”

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED en inglés) de la ONU ha activado para México un procedimiento por las 125 mil desapariciones que hay en el país. La base jurídica es el Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el cual se aplica por primera vez en la historia. Es una resolución sobre una problemática que ha crecido día con día desde hace 20 años.

El Artículo 34 dice: “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

Este problema que “duele, destruye y desgarra” (como dice el comunicado de familiares desaparecidos, 9/04/2025), tiene una larga historia que ha crecido por la violencia y la complicidad estatal, y hoy llega a niveles insoportables. La ONU ha tenido ya diversas intervenciones previas, por ejemplo, en 2021 recomendó “prevenir y erradicar las desapariciones”, pero no se hizo (Animal Político, 7 de abril 2025). A finales del gobierno de AMLO se quiso reducir los números y se destruyó todo lo avanzado en materia de desapariciones. La cabeza de este esfuerzo, Karla Quintana, fue invitada a renunciar, y en agosto de 2024 declaró, que se quería “reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno, ante las críticas que ya generaba este tema” (EL UNIVERSAL, 5 de abril, 2025). En Jalisco se tiene una cifra de 11,660 desapariciones entre diciembre de 2012 y marzo de 2025 (www.cnnenespanol, 5 de abril 2025).

La ley apunta hacia un comportamiento “generalizado o sistemático”, por eso estamos ante un fenómeno múltiple, con un número altísimo y una planeación perversa. El comunicado del comité no acusa, sino pide información al Estado mexicano y propone colaboración. Las primeras reacciones del gobierno mexicano son híbridas, la secretaria de Gobernación se reúne con los colectivos y familiares de desaparecidos, pero Relaciones Exteriores rechaza y niega el problema. Se van por la puerta falsa al decir que el “gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”. Esta respuesta resulta fuera de lugar, porque el CED no acusa ni se refiere al problema en esos términos. Pero la ley señala que puede haber aquiescencia de la autoridad (silencio, falta de acción, abstención, consentimiento, etc.) lo cual lleva al Estado a tener responsabilidad directa.

Dos respuestas lamentables fueron la de la CNDH, que negó la crisis de desaparecidos y dijo que la posición del CED “está totalmente descontextualizada”; además, indica que las misiones extranjeras desde el exterior, “han probado su poca eficacia y en ocasiones, incluso, la complicación de lo que se prende remediar”. (EL UNIVERSAL, 7 de abril 2025). Por si quedaba alguna duda de por qué razón se impuso otra vez a Rosario Piedra Ibarra en ese organismo que está completamente capturado por el oficialismo. Por eso, con toda razón los colectivos de desaparecidos piden la renuncia de Piedra. La otra fue la del Senado, con Noroña al frente, que “votaron” para pedir la renuncia del presidente del CED.

El gobierno de Sheinbaum puede dejar atrás el lamentable papel sobre desapariciones de los tres últimos presidentes (Calderón Peña Nieto y AMLO). Ojalá ahora no haya otra confrontación con la ONU. Gobernación abrió un espacio de diálogo con los colectivos de buscadoras; de la hostilidad de AMLO, ahora hay muestras de sensibilidad frente a una realidad que “duele, destruye y desgarra”.

De la voluntad de la presidenta depende que haya alguna mejoría importante frente a la masividad de desapariciones que ubican a México como el líder en “solicitudes de la ONU sobre desaparecidos”, (EL UNIVERSAL, 8/04/2025). Como dicen los colectivos: “Lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación internacional, verdad y justicia”…

Investigador del CIESAS. @AzizNassif