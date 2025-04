¿Prohibir y prohibir para que nadie haga cumplir?

Recientemente han aparecido varias prohibiciones en gobiernos emanados de Morena. Están prohibidos los vapeadores en el país; también los dulces, papitas, chocolates, jugos y refrescos en todas las escuelas; las corridas de toros (con violencia) en la CDMX, y los corridos tumbados en el Estado de México y otras entidades.

El problema con las prohibiciones no es ponerlas, sino hacerlas cumplir. En México la impunidad en los delitos es de 99.1%, según Impunidad Cero. Esto es gravísimo. Pero si en un Estado en donde prácticamente no hay sancionados por delitos graves como el homicidio, el robo agravado y la trata de personas, incrementar la lista de delitos y ver que no se sancionan sólo normaliza las conductas prohibidas.

Vayamos con nuestros niños: en prácticamente todas las escuelas ya hay un mercado negro de dulces y refrescos prohibidos. Incluso en sus informativos, N+ (TelevisaUnivision) dio cuenta de que eran ya los propios niños quienes vendían este tipo de productos entre sus compañeros. Si desde primaria te “enseñan” que la ley se puede violar sin consecuencias y que quienes lo hagan serán los populares o quienes harán más dinero, pues qué se puede esperar que hagan los niños a futuro, si no es violar la ley.

Ahora, analicemos el caso de nuestros jóvenes: están prohibidos desde la Constitución los vapeadores, una reforma que envió el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, estos habrían afectado la salud de su hijo más joven, Jesús Ernesto. Los jóvenes ahora pueden encontrar con toda facilidad vapeadores y sus recargas, pero en un mercado negro en el que estudiantes, páginas de internet de dudosa reputación y hasta el crimen organizado los venden en todas las universidades y bares del país. Convertimos un negocio regulado y que pagaba altos impuestos en uno donde la ganancia es sólo para quienes violan la ley.

Siguiendo con los universitarios, se les dijo (hasta la Presidenta Sheinbaum y el secretario de Educación lo machacaron en la mañanera) que a partir de fines de marzo no podrían comprar en las universidades productos preenvasados que tuvieran cualquier octágono de etiquetado nutricional. Y resulta que en todas las universidades se sigue vendiendo lo mismo que siempre, pese a que la prohibición del gobierno federal sigue vigente. Luego de algunas suspensiones de amparo, la SEP decidió inaplicar sus lineamientos en todas las universidades, enviando un mail interno y compartiéndolo con universidades. Así, todos nuestros jóvenes ven que se dictan leyes y que no pasa nada si se violan. ¿Es ese el ejemplo que queremos darles?

Las disposiciones que el Estado mexicano no puede hacer cumplir generan una enorme pérdida en la credibilidad de las autoridades, normaliza conductas prohibidas y envían un mensaje de que las reglas pueden ignorarse sin repercusión, lo que hace que empeore la impunidad de los infractores y la corrupción de autoridades.

Nuestro país es un Estado fallido en cuanto a la aplicación del Estado de derecho. Lo que nuestros gobernantes hacen a diario, por pura ignorancia sobre cómo deben funcionar un país y sus leyes, es aumentar la impunidad al maleducar a millones de niños y jóvenes. Es una tristeza, pero también una gran preocupación, ver cómo se van a corromper las nuevas generaciones. Como sociedad, tenemos que reflexionar sobre qué queremos prohibir y asegurar que esas prohibiciones se cumplan. De lo contrario, todas nuestras leyes e instituciones serán letra muerta, y nuestra viabilidad cómo país quedará en duda.

Cambiando de tema: Ante abusos, el INE ha emitido criterios para los debates, entrevistas y eventos de candidatos a cargos en la elección judicial. La nueva regla parece sencilla: 1) se debe de invitar a todos los candidatos al mismo cargo de elección (equidad); 2) se debe asegurar la participación de 50% de los candidatos invitados; 3) el tiempo o exposición a cada candidato debe ser similar; y, 4) se debe avisar con antelación al INE.

En los hechos, será una norma difícil de cumplir, por el número tan alto de candidatos. Tan sólo para la Suprema Corte hay 61 inscritos. Hacer debates y/o entrevistas con tantos es sencillamente imposible.

X: @JTejado