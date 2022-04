Legislador de EU exige quitar visas a diputados prorrusos

El legislador estadounidense Vicente Gonzalez pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, revocar las visas a los diputados federales de Morena, PT y PRI que recientemente crearon el Grupo de Amistad Rusia-México en la Cámara de Diputados.

En una carta dirigida a Blinken y al secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus sigla en inglés), Alejandro Mayorkas, el diputado federal resalta su preocupación por el actuar de los mexicanos, a los que acusa de “apartarse del mundo libre y ponerse del lado del [presidente ruso, Vladimir] Putin”, con la formación de dicho comité. “El momento que eligieron” para crear este comité “envía un mensaje claro” a Estados Unidos y al mundo libre, insistió.

Gonzalez señala que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador “sigue manteniendo una postura neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania, las acciones emprendidas por su propio partido, Morena, y otros sugieren algo distinto”.

Considera “suficientemente vergonzoso que México —nuestro aliado más cercano en el sur— haya escogido no ponerse del lado de la comunidad internacional de las democracias. En cambio, se han rehusado a enviar cualquier ayuda a Ucrania o a imponer sanciones a Rusia”.

Lamenta que funcionarios electos de Morena y otros han expresado su “apoyo al régimen de Putin bajo el disfraz de un ‘comité de amistad’”.

Por lo anterior, y a la luz de la “agresión ilegal rusa en Ucrania”, el representante demócrata estadounidense llama a Blinken y a Mayorkas “a ponerse del lado de Ucrania y condenar este ‘comité de amistad’, ordenando la revocación de las visas para los miembros del Congreso que han participado en esta deplorable asamblea”.

La carta incluye los nombres de los 25 diputados mexicanos que participaron en la asamblea donde se anunció la creación del comité.

Advierte que si estos funcionarios mexicanos se niegan a condenar a Rusia y en vez de ello eligen “ponerse de parte de la tiranía, no debería permitírseles el privilegio de ingresar, viajar a o invertir en Estados Unidos”.

Gonzalez finaliza su carta urgiendo a Blinken y Mayorkas a “garantizar que a ningún funcionario de un gobierno extranjero que apoye a Rusia durante esta agresiva y no provocada invasión de Ucrania se le conceda el privilegio de ingresar a nuestro país”.

Sobre esto, el vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, solicitó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), defender a los diputados que participaron en la instalación de este grupo de amistad el pasado 23 de marzo.

En la sesión de este martes, el petista advirtió que ello representa una violación a sus derechos.

“La Mesa Directiva tiene que velar por el fuero constitucional, un legislador estadounidense está pidiendo que se nos retire la visa a quienes participamos en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia; pido que vean la situación de los legisladores a quienes se nos amenaza, me da lo mismo que me quiten la visa de Estados Unidos, pero es una violación a nuestros derechos, a la libre expresión, y a una tarea institucional de la Cámara, que es la instalación de los grupos de amistad”.

Al respecto, los diputados del PAN y el PRI Jorge Triana y Cynthia López, respectivamente, calificaron de “prudente” la propuesta del representante de Estados Unidos y explicaron que el gobierno del país vecino del norte tiene la facultad de retirar la visa a quienes ellos decidan.

“El gobierno de Estados Unidos tiene derecho de retirarle la visa a quien quiera, es su competencia, aunque hasta ahora no se ha pronunciado, pero está en todo su derecho de decidir, y yo como miembro del Grupo de Amistad de México-Estados Unidos respaldaré la decisión que ellos emitan. Sobre la instalación de ese grupo, decir que me pareció un desacierto, creo que no debió ser, y si el gobierno de Estados Unidos decide retirarles la visa, está en todo su derecho”, aseveró López Castro.

Triana Tena coincidió en que “Estados Unidos está en todo su derecho”.

“El gobierno hará lo que mejor le parezca en congruencia con sus intereses, con su política exterior, y con su legislación interna, definitivamente estos legisladores que recibieron y casi casi condecoran al embajador de Rusia en México cometieron un exceso”, dijo.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, reconoció que se trata de un derecho del gobierno de Estados Unidos: “Esos son intereses de ese país, yo ahí no me puedo meter, el respeto al derecho ajeno es la paz”.