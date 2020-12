“Le metieron gol a Pemex”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a Pemex “le metieron gol” con la entrega de contratos a su prima hermana Felipa Obrador Olán, a pesar de que él había ordenado no entregarle contratos, por representar un conflicto de interés.

Señaló que en la empresa no se dieron cuenta o hubo omisión a su orden, por lo que manifestó que se debe actuar de conformidad con la ley.

“El año pasado me vio el director de Pemex [Octavio Romero Oropeza] y me dijo: ‘Hay aquí un posible conflicto de intereses’, y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos.

“Al perecer no se otorgaron esos contratos, pero luego, como mi prima tiene una empresa contratando con Pemex de tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable, participan en otras licitaciones y se les entrega contrato”, dijo.

“En Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato. Cuando el director de Pemex me informa, lo que le digo es que se actúe de conformidad con la ley”, aseguró.

La semana pasada, el periodista Carlos Loret de Mola, por medio de su plataforma Latinus, reveló que Obrador Olán ha ganado contratos con Pemex por más de 365 millones de pesos en los últimos dos años. Un día después, el Presidente aseguró que no estaba informado sobre eso.

Este sábado, Pemex indicó que rescindiría los contratos con la empresa Litoral Laboratorios Industriales y que se realizaría una investigación exhaustiva.

En Palacio Nacional, el Mandatario aseguró él tiene la conciencia tranquila y que sus adversarios pueden “buscar, buscar y buscar” pero no encontrarán nada irregular.

“No me ha interesado el dinero, no es como ellos, puede ser un periodista, pero tienen la deformación o el gusto de vivir en residencias y de tener departamentos en el extranjero, su Dios es el dinero pues. Entonces yo no tengo esos gustos, nunca me ha interesado el dinero”.