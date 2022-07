"Las ventajas que hay son legítimas": Fernández Noroña justifica el que no haya piso parejo en Morena

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT) y aspirante a candidato presidencial, Gerardo Fernández Noroña, justificó que no exista, ni pueda existir “piso parejo” en la contienda por la candidatura de Morena para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, respaldó el proselitismo electoral que tienen las llamadas “corcholatas” del presidente López Obrador.

En rueda de prensa, dijo que es sano que los precandidatos del oficialismo se estén moviendo, pues la “Constitución establece el derecho de libre reunión y manifestación”.

“Que las ventajas que hay, son ventajas legítimas. Yo ya quisiera una cancillería para un domingo, una secretaría de Estado o una jefatura de Gobierno, pero es legítimo, porque ahí esa responsabilidad tiene y la desempeñan con talento y con honor”, comentó.

“Y nunca he pedido piso parejo, de manera natural eso no existe, no puede existir”, subrayó Fernández Noroña.

Dijo que Instituto Nacional Electoral (INE) no puede y no debe pretender censurar a quienes en Morena aspiran a suceder al presidente López Obrador y tampoco puede creerse un poder por encima de los poderes de la República.

Argumentó que las “corcholatas” presidenciales son mujeres y hombres muy valiosos que buscan con enorme honra, al igual que él, “ser el relevo del compañero Presidente”.

Insistió en que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores tienen una ventaja legítima por encima de los demás aspirantes y por eso difícilmente habrá “piso parejo”.

