"La traición a la patria que estás cometiendo... nunca se nos va a olvidar”, advierte Dante Delgado a AMLO

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Senadores, Dante Delgado, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, de traidor a la patria, por pretender transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mediante un decreto.

A través de una nueva carta que envió al Ejecutivo Federal, el emecista advirtió que el primer mandatario pretende militarizar al país, y sostuvo que desde la oposición frenarán dicha pretensión.

“Tus arrebatos te llevan, otra vez, a intentar quebrar el Estado de derecho. Tu afán por militarizar la seguridad, para ocultar el fracaso de tu estrategia, te llevó al absurdo de querer, por decreto, violar la Constitución. No te lo vamos a permitir”, señaló.

En la misiva, que compartió en su cuenta de Twitter, Delgado Rannauro indicó que López Obrador que, con sus acciones, López Obrador se traiciona a sí mismo; "porque haces lo contrario a lo que prometiste durante años de campaña, porque haces lo que intentaron dos presidentes antes que tú y porque cuando lo intentaron fuiste un férreo opositor”. Traicionaste tu promesa de regresar el ejército a los cuarteles, traicionaste la promesa de cambiar la estrategia de seguridad, traicionaste tu promesa de pacificar el país”.

El líder naranja, señaló que lamentables acontecimientos de violencia sucedidos en diferentes estados del país en días recientes, "son el claro ejemplo de que la estrategia elegida es incorrecta”.

“Las crisis no se resuelven por decreto, los errores no se corrigen por decreto, tu responsabilidad en la crisis de seguridad no desaparecerá por decreto. Esta vez tus errores no te costaron elecciones, están costando vidas”, aseveró.

Andrés Manuel, la traición a la patria que estás cometiendo no va a prosperar, pero nunca se nos va a olvidar. Séptima carta pública al presidente: — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 15, 2022

Finalmente, recordó que el Ejecutivo ha tenido cuatro años para brindar los resultados prometidos, y aseveró que "no ha cumplido y está lejos de hacerlo”.

“Andrés Manuel, la traición a la patria que estás cometiendo no va a prosperar, pero nunca se nos va a olvidar”, concluyó.

aosr/rmlgv