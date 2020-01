La Mañanera. En reformas al sistema judicial no habrá retrocesos: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el paquete de reformas al sistema de judicial, no habrá nada que signifique un retroceso.

“No se va a retroceder en nada, es libertad y democracia real y auténtica. Se inventan muchas cosas y si hubiera una iniciativa en ese sentido aquí ustedes presentan lo que un legislador propone y opinamos nosotros, pero no habrá nada que signifique retroceso”.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado las reformas al sistema judicial, en las cuales, de acuerdo con los borradores que se dieron a conocer, contemplan que víctimas puedan solicitar cateos, arraigos a todo tipo de delincuentes y el uso ministerial de pruebas obtenidas de forma ilícita.

“No tenemos información, voy a pedir que me actualicen, no estamos interviniendo para limitar ninguna reforma en lo judicial”,

dijo.

El presidente López Obrador dijo que en el caso de delitos electorales lo que se busca es que no se use el presupuesto, que no haya compra de votos, que no se condicionen los programas sociales al apoyo político electoral de partidos y candidatos, que se acabe el reparto de despensas, que no se rellenen urnas, que no voten los difuntos, todo lo que se hacía.

“Si un presidente municipal, si un gobernador, si un mapache electoral comente un delito que signifique afectar la voluntad de los ciudadanos va a la cárcel si derecho a fianza, me canso ganso. No habrá ninguna ley reglamentaria que aminore o que permita evadir un castigo cuando se trata de un acto antidemocrático. Se acabó el fraude electoral”.