Sigue aquí la conferencia matutina de la Presidenta de México.
7:42.- Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta los ingresos del gobierno Federal del 2025. Destaca que para diciembre se recaudaron 6 millones 45 mil 795 pesos.
7:35.- Iván Escalante, titular de Profeco, presenta el "Quién es quién en los precios".
7:34.- Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
