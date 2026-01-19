Más Información

Cinco familias que lavan para Los Chapitos

MC pide explicación por avión militar de EU que aterrizó en Toluca; senado no ha autorizado ingreso de tropas, advierte

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

Invierte Pemex 66% más en exploración a través de fracking

Eliminar pluris, el riesgo de acabar a la oposición

Pagaron 3.4 mdp por blindar Palacio ante marcha de Generación Z

Sigue aquí la conferencia matutina de la Presidenta de México.

7:42.- Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta los ingresos del gobierno Federal del 2025. Destaca que para diciembre se recaudaron 6 millones 45 mil 795 pesos.

7:35.- Iván Escalante, titular de Profeco, presenta el "Quién es quién en los precios".

7:34.- Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

