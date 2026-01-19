Sigue aquí la conferencia matutina de la Presidenta de México.

7:42.- Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta los ingresos del gobierno Federal del 2025. Destaca que para diciembre se recaudaron 6 millones 45 mil 795 pesos.

7:35.- Iván Escalante, titular de Profeco, presenta el "Quién es quién en los precios".

7:34.- Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

mahc