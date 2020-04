El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México sigue calendario para atender la contingencia sanitaria del coronavirus, algo que sabe el Gobierno de Estados Unidos y que en estos momentos la reactivación económica no está en la agenda bilateral.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller fue cuestionado luego de que ayer se conoció una carta de senadores demócratas y republicanos al secretario de Estado, Mike Pompeo, para que le solicite al gobierno de México que define de forma urgente la apertura los negocios que considere esenciales.

“Es una carta de representantes dirigida a su gobierno, hasta el día de hoy no es un tema bilateral, no espero que lo sea, tenemos mucha comunicación con los Estados Unidos, yo diría que tenemos una cooperación", señaló.

Indicó que para México la prioridad es la salud, las etapas están claras y “México va a seguir ese calendario, es su calendario”.

El encargado de la política exterior aseguró que México tiene una presencia notable de la industria automotriz y está muy claro que el proceso que México está siguiendo en tiempos tiene su propia dinámica y está determinado por el Consejo de Salubridad General, por las decisiones del Presidente y las propuestas que ha hecho el sector salud, eso es lo que va a guiar la acción de México y están muy conscientes de eso,

“En pocas palabras, no es un tema bilateral hasta el día de hoy, no habido ninguna comunicación de parte del secretario de Estado y no supongo que la haya porque es un asunto interno de Estados Unidos”.